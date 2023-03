Integratori per la memoria: vitamine e rimedi naturali utili

Gli integratori per memoria sono dei prodotti formulati per affinare le nostre capacità cognitive. Questi prodotti promettono di migliorare non solo la capacità di ricordare, ma anche le capacità di concentrazione e le funzioni cognitive. Ma le pillole sono il solo modo per avere un cervello in salute? In realtà esistono tanti altri modi, più divertenti e semplici, per migliorare la nostra memoria.

Fonte immagine: Pexels

Gli integratori per la memoria sono dei prodotti spesso promossi come la panacea contro ogni smemoratezza e contro ogni genere di problema di concentrazione. In una società in cui ognuno di noi ambisce ad essere sempre più smart, sempre più concentrato e performante, quello degli integratori per il cervello è un mercato che non riguarda più solamente gli anziani. Ma anche i più giovani.

A ben pensarci, in effetti tutti noi possiamo avere qualche dimenticanza di tanto in tanto, specialmente quando lo stress e la frenesia della vita quotidiana si fanno sentire. Per far fronte a periodi di particolare annebbiamento mentale, molti di noi avranno pensato, almeno una volta nella vita, di ricorrere a degli integratori naturali per la memoria.

Ma pillole e compresse sono davvero efficaci? E in caso affermativo, quale potrebbe essere il miglior integratore per la memoria? In questo articolo esamineremo alcuni dei principi attivi più efficaci non solo per il mantenimento, ma anche per il miglioramento delle capacità mnemoniche.

Ma vedremo anche alcuni approcci naturali per ottimizzare la salute del cervello, senza ricorrere a farmaci o integratori.

Integratori per la memoria: 9 alleati per la tua mente

Fonte: Pexels

Gli integratori che puoi trovare in farmacia, nelle erboristerie e on line contengono spesso ingredienti che promettono di migliorare la memoria, ottimizzare le capacità di concentrazione e, più in generale, affinare l’attenzione e le funzioni cognitive.

Solitamente, questi prodotti contengono una serie di ingredienti riconosciuti come funzionali per il benessere del cervello. Rientrano fra questi alcune vitamine, aminoacidi e prodotti di origine vegetale. Di seguito vedremo quali ingredienti si sono rivelati più utili nel miglioramento della memoria e della concentrazione.

Dalla B alla E: le vitamine per la memoria

Quali sono le vitamine migliori per la memoria? La difficoltà nel riuscire a ricordare le cose potrebbe essere legata a una carenza di determinate vitamine, come ad esempio un deficit di alcune vitamine del gruppo B, che sono strettamente collegate al corretto funzionamento del sistema nervoso.

Nei soggetti che fanno fatica a ricordare le cose, il medico potrebbe dunque considerare la possibilità di valutare i livelli di queste vitamine e, eventualmente, potrebbe proporre l’utilizzo di un apposito integratore.

Anche la vitamina C e la vitamina E sono importanti per il nostro cervello, in quanto esercitano effetti antiossidanti utili per combattere l’azione dannosa dei radicali liberi, inclusi quelli che potrebbero intaccare le cellule cerebrali.

Infine, la vitamina D è altrettanto importante per il mantenimento delle funzioni cognitive. Si è osservato che, nei pazienti con demenza, i livelli di vitamina D sono spesso al di sotto rispetto a quelli considerati normali.

Acetil-L-carnitina

L’acetil-L-carnitina è un composto che esercita proprietà antiossidanti, in grado di proteggere le cellule cerebrali dai danni causati dai radicali liberi.

Si tratta di un amminoacido prodotto dal nostro corpo. La sua assunzione potrebbe migliorare la memoria, rendere più vigili e attenti e rallentare il declino cognitivo nelle persone anziane.

Acidi grassi omega-3

Fra gli integratori per la memoria dopo i 50 anni potrebbero rientrare anche gli acidi grassi Omega 3. La lista degli effetti benefici attribuiti a questi acidi grassi essenziali è davvero molto lunga. Gli Omega 3 sono infatti in grado di migliorare la salute cardiovascolare, riducono i livelli di infiammazione e tengono alla larga stress e ansia.

In più, hanno la capacità di migliorare e supportare le funzioni cerebrali, in quanto esercitano un’attività neuroprotettiva.

È possibile assumere le giuste quantità di omega-3 attraverso una dieta sana, che comprenda pesce, noci e alghe.

In alcuni periodi della vita, però, potrebbe essere utile assumere degli appositi integratori di Omega 3, in special modo quelli di acido eicosapentaenoico EPA e acido docosaesaenoico DHA, entrambi collegati a una riduzione del declino cognitivo legato all’invecchiamento.

Resveratrolo

La parola resveratrolo potrebbe farti pensare a un buon bicchiere di vino rosso. In effetti, si tratta di un antiossidante presente proprio nel vino, ma si trova anche nella buccia dei frutti rossi, nel cioccolato e nelle arachidi.

Secondo alcune ricerche, l’assunzione di integratori di resveratrolo potrebbe ridurre o prevenire il deterioramento dell’ippocampo, un’area del cervello associata alla memoria.

Teanina

Un altro ingrediente spesso presente negli integratori per la memoria è l’amminoacido L-teanina, un composto che, in abbinamento con la caffeina, sembra essere in grado di affinare e salvaguardare le capacità mentali.

Secondo alcuni studi, l’assunzione di L-teanina potrebbe favorire la concentrazione e la memoria. Se vuoi assumere questo aminoacido in modo naturale, ti basterà sorseggiare una buona tazza di tè verde.

Ginkgo biloba

Quando si parla di memoria, non si può fare a meno di parlare del Ginkgo. Questo estratto vegetale, ricavato dalla pianta del Ginkgo biloba, viene spesso impiegato per far fronte a periodi di forte stress mentale, a deficit di memoria e alle difficoltà di concentrazione.

Ad oggi, le ricerche sugli effetti del ginkgo biloba offrono risultati contrastanti, tuttavia si ritiene che questo rimedio possa favorire l’afflusso di sangue al cervello, migliorando, di conseguenza, memoria e concentrazione.

Bacopa Monnieri

Si tratta di uno dei principali rimedi della medicina ayurvedica, una pianta impiegata da molto tempo per il trattamento di numerose condizioni, grazie ai suoi effetti antiossidanti e antinfiammatori.

Fra i tanti effetti benefici attribuiti alla bacopa, o brahmi, rientrano il miglioramento della memoria, la prevenzione della demenza e dell’Alzheimer e una riduzione del declino cognitivo.

Rhodiola

Anche la Rhodiola rosea, un’erba che fa parte della medicina tradizionale cinese, viene promossa come rimedio per migliorare la memoria e la concentrazione.

La pianta esercita effetti adattogeni, ossia migliora la risposta psicofisica di fronte alle situazioni di stress. Alla Rhodiola è attribuita anche la capacità di ridurre la fatica mentale e promuovere le funzioni cerebrali.

Ginseng

Insieme al ginkgo, il ginseng è forse uno degli integratori per la memoria più famosi e usati al mondo. Anche questa volta si tratta di un rimedio che arriva direttamente dall’Asia.

Si ritiene che il ginseng possa aiutare a contrastare la fatica fisica e mentale, favorire le funzioni cognitive e aiutare in situazioni di intenso stress psicofisico.

Sicurezza

Fonte: Pixabay

Come puoi notare, il numero di integratori per la memoria presenti in commercio è davvero considerevole. Quelli che abbiamo visto, sono solo alcuni dei prodotti che potresti acquistare senza obbligo di ricetta. La maggior parte dei rimedi elencati sono di origine naturale, estratti da piante o da alimenti che consumiamo quotidianamente.

Tuttavia, anche quando si parla di integratori naturali, è sempre importante valutare i possibili benefici e, soprattutto, gli eventuali effetti collaterali.

Prima di assumere un qualsiasi tipo di integratore, ti consigliamo di parlarne con il tuo medico curante o con un farmacista di fiducia.

Come rinforzare la memoria in modo naturale?

Fonte: Pexels

Dopo aver dato uno sguardo ad alcuni dei più noti integratori per la memoria e lo studio, vogliamo rispondere a una domanda importante: prendere una pillola può davvero proteggere e migliorare la memoria?

Quelli che abbiamo analizzato sono dei rimedi che potrebbero esercitare effetti benefici senz’altro interessanti, tuttavia non basta di certo assumere una pillola al giorno per assicurarsi una memoria di ferro anche a 100 anni.

A ben pensarci, la maggior parte di noi non ha bisogno di nessun integratore per la memoria. Ciò che serve, è un generale miglioramento delle abitudini quotidiane. Una vasta quantità di studi e ricerche ha infatti dimostrato che, per avere un cervello in salute a ogni età, è importante:

Mangiare in modo sano Fare sport Allenare la mente.

Potremmo dire che sono questi i 3 migliori integratori per la memoria e la concentrazione.

Grattando più sotto la superficie, potremmo trovare però tanti altri modi naturali per proteggere il cervello non solo dal deterioramento legato all’età, ma anche dagli effetti di una vita fin troppo stressante e veloce.

E allora, cosa si può fare per aiutare la memoria? Ecco alcuni spunti per prenderti cura di te ogni giorno.

Meditare

Molti studi hanno associato la meditazione a un generale miglioramento delle capacità cognitive e a una significativa riduzione dello stress. La mindfulness, ad esempio, è collegata a una riduzione dei livelli della pressione sanguigna e a un aumento della materia grigia nel cervello. Ciò può tradursi in una migliore memoria e una maggiore capacità di rimanere concentrati.

Mantenere un peso sano

Esiste un collegamento tra obesità e declino cognitivo. Il peso corporeo eccessivo è collegato anche a una maggiore insulino-resistenza e maggiori livelli di infiammazione, due fattori che possono avere un impatto negativo sulla salute del cervello.

Brain training: allena il cervello

Per avere un cervello in forma, bisogna allenarlo regolarmente. Come faremmo con i muscoli del corpo, anche il cervello ha bisogno di qualche esercizio.

Puoi allenare la tua mente con giochi come i cruciverba, il tetris o il sudoku.

E allena anche il corpo

Naturalmente, anche l’attività fisica è essenziale per supportare il benessere del cervello. Sono infiniti gli studi che collegano lo svolgimento di una regolare attività sportiva a un miglioramento della salute mentale, a una migliore memoria e a maggiori capacità di concentrazione.

Dieta e cervello

Il cibo che consumiamo ogni giorno riveste un ruolo considerevole quando si parla di memoria, concentrazione e salute del cervello.

Per migliorare le capacità cognitive, è senz’altro importante ridurre il consumo di alimenti ricchi di zuccheri, grassi e carboidrati raffinati, aumentando al tempo stesso il consumo di cibi ricchi di vitamine e minerali, grassi sani, sostanze antiossidanti e altri nutrienti.

Insomma, se ti stai domandando quale farmaco aiuta la memoria, sicuramente la migliore riposta è: un sano stile di vita.

Mantenersi attivi, dormire almeno 8 ore a notte, mantenere un sano peso corporeo e allenare il cervello sono i modi migliori per avere una mente lucida più a lungo.

Fonti