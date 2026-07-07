Inquinamento atmosferico: gli effetti sulla salute respiratoria spiegati in 100 secondi

La campagna “Cambiamo aria”, promossa da ISDE Italia con l’Osservatorio Mobilità Urbana Sostenibile di Kyoto Club e Clean Cities Italia, apre nel 2026 in Italia una nuova serie di video-interviste su ambiente, salute e inquinamento atmosferico per spiegare, con il contributo di medici ed esperti, perché la qualità dell’aria resta uno dei fattori ambientali più rilevanti per la salute pubblica.

Inquinamento atmosferico, la nuova serie di “Ambiente e salute in 100 secondi”

Sono 14 brevi contributi video, costruiti in forma di intervista, pensati per portare fuori dai convegni dati scientifici, evidenze sanitarie e proposte di prevenzione. Il titolo della rubrica, “Ambiente e salute in 100 secondi”, dice già molto dell’impostazione: tempi rapidi, linguaggio accessibile, un tema alla volta. Non uno slogan, ma un tentativo di rendere comprensibile un problema che incide ogni giorno sulla vita nelle città, nelle aree industriali, lungo le grandi arterie di traffico.

Al centro c’è l’inquinamento dell’aria, affrontato nelle sue cause, nei suoi effetti e nelle possibili risposte. La campagna “Cambiamo aria” punta a rafforzare la consapevolezza pubblica e, insieme, a richiamare le responsabilità collettive: amministrazioni, cittadini, mondo produttivo, sistema sanitario. “Le scelte sull’aria che respiriamo non sono mai neutre”, è il messaggio che attraversa il progetto, anche quando le interviste entrano in dettagli tecnici come esposizione, biomarcatori o dati satellitari.

Il lascito di Giuseppe Fattori tra comunicazione e salute pubblica

La serie ha anche un significato umano preciso, perché rappresenta uno degli ultimi lavori di Giuseppe Fattori, medico, docente di marketing sociale, presidente di ISDE Modena e promotore di “Ambiente e salute in 100 secondi”, scomparso improvvisamente nel marzo 2026. Chi ha lavorato con lui ne ricorda il metodo: tradurre concetti complessi senza svuotarli, parlare di prevenzione senza trasformarla in un richiamo astratto. Una comunicazione pulita, diretta, utile.

Fattori aveva insistito a lungo sul rapporto tra ambiente, salute pubblica e comportamenti collettivi. Non bastava, spiegava spesso nei suoi interventi, produrre buoni dati: bisognava farli arrivare alle persone, ai decisori, ai professionisti sanitari. In questo senso il progetto lascia una traccia precisa, quasi un ponte tra il lavoro scientifico e la vita quotidiana. E in quel ponte, oggi, c’è anche la sua impronta.

Viegi: così si misurano gli effetti dell’aria sui polmoni

Nella rubrica interviene anche il professor Giovanni Viegi, pneumologo e associato di ricerca senior al Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa, che spiega come si valutano gli effetti dell’inquinamento atmosferico esterno sull’apparato respiratorio. Il punto di partenza è netto: le malattie respiratorie fanno parte delle principali malattie croniche non trasmissibili sulle quali l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha richiamato crescente attenzione negli ultimi anni.

Viegi indica tre strade principali per studiare il rapporto tra esposizione agli inquinanti e salute dei polmoni. La prima riguarda le indagini epidemiologiche basate su dati sanitari di routine: mortalità, ricoveri, accessi al pronto soccorso, prescrizioni di farmaci. La seconda passa dagli studi di esposizione controllata in laboratorio, dove le condizioni vengono osservate in ambienti definiti. La terza comprende le indagini analitiche su campioni rappresentativi di popolazione, con questionari, prove di funzione respiratoria, test allergometrici, biomarcatori e, negli ultimi anni, anche valutazioni dell’esposizione tramite dati satellitari. Un mosaico, più che un singolo indicatore.

Dai tumori alla rinite, cosa dicono gli studi epidemiologici

Gli studi citati da Viegi hanno evidenziato associazioni tra inquinamento atmosferico e diversi disturbi dell’apparato respiratorio. Al primo posto, nel quadro richiamato dal professore, c’è il tumore al polmone. Seguono patologie croniche come asma e broncopatia cronica ostruttiva, malattie che pesano sulla qualità della vita e sui servizi sanitari, soprattutto quando l’esposizione agli inquinanti si somma ad altri fattori di rischio.

Nei campioni di popolazione generale, ha spiegato Viegi, è possibile valutare anche sintomi più diffusi ma non per questo marginali: tosse, espettorato, difficoltà respiratoria. A questi si aggiungono condizioni sempre più studiate, come la rinite allergica, che può risentire dell’interazione tra inquinanti, allergeni e caratteristiche individuali. C’è poi il capitolo dei cattivi odori: non sempre collegati a effetti clinici diretti, possono però incidere in modo concreto sul benessere delle persone esposte. Chi vive vicino a impianti, strade trafficate o aree produttive lo racconta spesso con parole semplici: “Non si respira bene, e alla lunga pesa”.

Il messaggio finale della serie è che l’impatto dell’aria inquinata sulla salute respiratoria può essere studiato con strumenti sempre più integrati, capaci di collegare dati ambientali, informazioni sanitarie e caratteristiche personali. Comprendere queste relazioni serve a orientare la prevenzione, le politiche di riduzione delle emissioni e la tutela della salute pubblica. Non solo ricerca, dunque. Anche decisioni, controlli, scelte urbane. E aria da respirare, ogni giorno.