Borsa, Michi di Acea: la sostenibilità guida ormai le scelte di investimento

Acea ha ufficializzato oggi, 5 luglio 2026, a Milano, nella sede di Borsa Italiana, la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, raccogliendo 500 milioni di euro per finanziare la propria strategia legata alla sostenibilità e agli investimenti nelle infrastrutture idriche. L’operazione, presentata durante una cerimonia alla quale ha preso parte anche Dario Michi, responsabile Investor relations del gruppo, ha raccolto richieste da parte degli investitori per un importo superiore a tre volte quello offerto. Un segnale, secondo la società, dell’interesse del mercato verso strumenti finanziari collegati alla tutela della risorsa acqua.

Acea porta in Borsa Italiana il primo Blue Bond pubblico italiano

La giornata milanese ha segnato un passaggio rilevante per Acea e, più in generale, per il mercato italiano della finanza sostenibile. Nella sede di Borsa Italiana, davanti a operatori finanziari e rappresentanti del gruppo, è stata formalizzata la prima emissione pubblica italiana di un Blue Bond, strumento destinato a sostenere progetti connessi alla gestione e alla protezione delle risorse idriche.

Il collocamento ha consentito ad Acea di raccogliere 500 milioni di euro, con una domanda da parte degli investitori superiore di oltre tre volte l’ammontare messo a disposizione. Un risultato che, in ambienti finanziari, viene letto come una conferma della crescente attenzione verso strumenti legati a obiettivi ambientali concreti. Non solo energia o emissioni, dunque. Anche l’acqua.

Durante la cerimonia, il responsabile Investor relations Acea, Dario Michi, ha spiegato che oggi “non è possibile tenere separati gli aspetti di impegno per la sostenibilità e quelli legati ai titoli azionari delle aziende”. Una frase pronunciata con tono netto, dentro una sala dove il linguaggio tecnico della finanza si è intrecciato con quello, più operativo, degli investimenti industriali.

Michi: sostenibilità al centro del rapporto con gli investitori

Per Dario Michi, il punto non riguarda soltanto la buona riuscita di una singola emissione. “Per un’azienda è importante investire sia nel rapporto con gli investitori equity sia con quelli del debito”, ha detto il manager di Acea, sottolineando come la sostenibilità debba entrare in entrambe le strategie di relazione con il mercato.

Il messaggio è chiaro: gli investitori non guardano più soltanto ai rendimenti, ai piani industriali o alla solidità patrimoniale. Chiedono anche coerenza, trasparenza, capacità di destinare le risorse raccolte a progetti misurabili. In questo quadro il Blue Bond Acea si colloca come uno strumento finanziario che lega la raccolta di capitale a obiettivi ambientali legati, in particolare, al settore idrico.

“L’operazione che abbiamo appena portato a compimento ha dimostrato grande interesse da parte degli investitori”, ha aggiunto Michi, evidenziando come le richieste ricevute abbiano consentito al gruppo di parlare di “grande successo”. Poi la chiusura, più politica che tecnica: “È la testimonianza del valore di questa strategia”. Poche parole, ma indicative della direzione scelta dalla società.

Domanda oltre tre volte l’offerta, il segnale del mercato

Il dato più osservato dagli operatori resta quello della domanda: le richieste per il Blue Bond hanno superato di oltre tre volte l’importo offerto, pari a 500 milioni di euro. In un contesto nel quale i mercati del credito restano selettivi, soprattutto sulle emissioni corporate, il risultato indica una buona capacità di attrazione da parte di Acea presso gli investitori istituzionali.

La società, attiva nei settori idrico, energetico e ambientale, ha costruito negli ultimi anni una parte della propria comunicazione finanziaria attorno alla transizione sostenibile e agli investimenti nelle reti. L’acqua, in questo caso, diventa il centro del racconto industriale: gestione delle infrastrutture, efficienza, riduzione delle perdite, sicurezza degli approvvigionamenti. Temi che, dopo le crisi siccitose degli ultimi anni, hanno assunto un peso diverso anche nei dossier finanziari.

Il successo della raccolta non cancella però la necessità di rendicontazione. Gli investitori che comprano obbligazioni legate alla sostenibilità chiedono di sapere come verranno impiegati i fondi, con quali criteri e con quali risultati. È su questo terreno, quello della verifica nel tempo, che si misura la credibilità di operazioni come il Blue Bond Acea. E in quel momento, più che l’annuncio, conteranno i numeri.

Finanza sostenibile e acqua, una partita sempre più centrale

L’emissione di Acea arriva in una fase in cui la finanza sostenibile sta cercando strumenti più specifici, meno generici rispetto alle prime generazioni di bond ambientali. I Blue Bond rientrano in questa evoluzione: sono titoli pensati per sostenere iniziative legate all’acqua, agli ecosistemi marini o alla gestione responsabile delle risorse idriche, a seconda dei framework adottati dagli emittenti.

Nel caso italiano, la scelta di portare sul mercato una prima emissione pubblica di questo tipo ha anche un valore di posizionamento. Acea si presenta agli investitori come un gruppo industriale che intende collegare il proprio fabbisogno finanziario a obiettivi ambientali riconoscibili. Non una categoria astratta, ma un settore preciso: l’acqua, con le sue reti, i suoi costi e le sue fragilità.

Per il mercato, il test sarà seguito con attenzione. Se la domanda resterà solida e la rendicontazione sarà ritenuta convincente, altri emittenti italiani potrebbero guardare ai Blue Bond come a una strada percorribile. Per ora resta il dato della giornata: 500 milioni raccolti, ordini oltre tre volte l’offerta e un messaggio ribadito da Acea a Milano, davanti alla comunità finanziaria. La sostenibilità, nelle parole di Michi, non è più un capitolo separato. È dentro la strategia.