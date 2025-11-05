L’INPS ha ufficialmente confermato l’aumento delle pensioni per il mese di dicembre 2025, in linea con la rivalutazione automatica.

I pensionati italiani sono quindi chiamati a prepararsi per il ricevimento della pensione con le modalità e le date di accredito già definite dall’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale. Questo aggiornamento arriva in un contesto di conferma delle politiche di sostegno al reddito pensionistico, con particolare attenzione alla puntualità dei pagamenti e alla conclusione delle operazioni di recupero sugli arretrati.

Per il mese di dicembre 2025, l’INPS ha stabilito che l’aumento delle pensioni sarà riconosciuto a partire dall’assegno di dicembre, mantenendo la percentuale di incremento dello 0,8% introdotta a gennaio 2025 per fronteggiare l’inflazione che nel 2024 è stata registrata al 5,4%. Questo adeguamento è stato disposto dal decreto del 15 novembre 2024 e non prevede ricalcoli retroattivi sugli importi già erogati nel corso dell’anno.

Per quanto riguarda le modalità di accredito, i pensionati che hanno scelto l’accredito bancario riceveranno la pensione mercoledì 1° dicembre 2025, ovvero il primo giorno bancabile del mese, come da prassi stabilita dalla legge n. 205 del 2017 e confermata dal calendario ufficiale INPS. Questa scelta consente ai pensionati di accedere direttamente ai fondi tramite il proprio conto corrente, garantendo comodità e sicurezza.

Chi preferisce invece il ritiro in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane dovrà attenersi al calendario di erogazione con turnazione alfabetica, che si distribuisce tra il 1° e il 6 dicembre 2025:

Cognomi dalla A alla B: lunedì 1 dicembre

Cognomi dalla C alla D: martedì 2 dicembre

Cognomi dalla E alla K: mercoledì 3 dicembre

Cognomi dalla L alla O: giovedì 4 dicembre

Cognomi dalla P alla R: venerdì 5 dicembre

Cognomi dalla S alla Z: sabato 6 dicembre (solo mattina)

Questa turnazione permette di evitare assembramenti e facilita l’erogazione ordinata delle pensioni presso gli uffici postali.

Novità sul recupero degli arretrati e sulle trattenute

Un aspetto importante comunicato dall’INPS riguarda la conclusione delle operazioni di recupero relative agli arretrati della quattordicesima mensilità e alle trattenute sui bonus anti-inflazione. Tale notizia rappresenta un sollievo per molti pensionati, che non vedranno più trattenute aggiuntive sugli importi pensionistici e potranno godere appieno dell’aumento riconosciuto.

L’INPS ha inoltre evidenziato che le procedure di recupero sono state completate, e pertanto i pagamenti di dicembre saranno erogati senza ulteriori detrazioni legate a queste specifiche operazioni.

Il calendario ufficiale dei pagamenti delle pensioni nel corso del 2025 è stato definito con chiarezza dall’INPS, rispettando la normativa vigente che prevede l’accredito il primo giorno bancabile di ogni mese. Nel caso in cui il primo giorno del mese coincida con un giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene effettuato il primo giorno utile successivo.

È importante sottolineare che per il primo mese dell’anno, gennaio 2025, l’accredito è stato eccezionalmente fissato al secondo giorno bancabile, ovvero venerdì 3 gennaio 2025, per consentire la regolare gestione delle festività di Capodanno.

Il calendario dei pagamenti per il 2025 prevede date differenziate per chi riceve l’assegno tramite Poste Italiane, che include anche il sabato come giorno bancabile, e per chi ha scelto l’accredito su conto corrente bancario, valido solo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.

Le date principali per i pagamenti nel 2025 sono:

Gennaio: venerdì 3 gennaio (Poste e banche)

Febbraio: sabato 1° febbraio (Poste), lunedì 3 febbraio (banche)

Marzo: sabato 1° marzo (Poste), lunedì 3 marzo (banche)

Aprile: martedì 1° aprile (Poste e banche)

Maggio: venerdì 2 maggio (Poste e banche)

Giugno: martedì 3 giugno (Poste e banche)

Luglio: martedì 1° luglio (Poste e banche)

Agosto: venerdì 1° agosto (Poste e banche)

Settembre: lunedì 1° settembre (Poste e banche)

Ottobre: mercoledì 1° ottobre (Poste e banche)

Novembre: lunedì 3 novembre (Poste e banche)

Dicembre: lunedì 1° dicembre (Poste e banche)

Questo calendario riguarda non solo le pensioni di vecchiaia o di reversibilità, ma anche altre prestazioni previdenziali e assistenziali come assegni sociali, pensioni di invalidità civile, indennità di accompagnamento, frequenza per minori e rendite vitalizie INAIL.