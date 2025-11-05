Le nuove, e rigidissime, regole dell’UE sui conti correnti e sui soldi contanti in casa: partono i controlli, cosa sapere.

L’Unione Europea ha recentemente introdotto una serie di nuove normative stringenti per la gestione dei conti correnti e del denaro contante detenuto in casa, con l’obiettivo di rafforzare la lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo.

Le misure, adottate dal Parlamento Europeo, prevedono controlli intensificati e una maggiore trasparenza finanziaria, modificando in modo significativo le regole vigenti e imponendo un rigoroso monitoraggio su scala continentale.

Nuove regole UE per i conti correnti e i pagamenti in contanti

Da tempo l’Unione Europea si impegna a contrastare efficacemente i fenomeni illeciti legati al riciclaggio di denaro, con particolare attenzione al ruolo dei conti correnti bancari e del denaro contante. In questa ottica, le nuove disposizioni mirano a introdurre limiti più stringenti per i pagamenti in contanti, con l’intento di ridurre la circolazione di somme ingenti non tracciate. Attualmente, il limite europeo per i pagamenti in contanti è fissato a 10.000 euro, mentre l’Italia ha stabilito un tetto più basso a 5.000 euro.

Con le nuove regole, i soggetti obbligati a rispettare la normativa antiriciclaggio potranno effettuare operazioni in contanti solo entro un intervallo compreso tra 3.000 e 10.000 euro, a seconda del tipo di transazione e della normativa nazionale. Questo rappresenta un cambio significativo, volto a circoscrivere ulteriormente l’uso del contante e a favorire metodi di pagamento tracciabili. Un’altra misura di rilievo riguarda la creazione di un registro speciale europeo, che raccoglierà informazioni sui titolari di cassette di sicurezza, conti correnti e portafogli di criptovalute.

Questo archivio sarà accessibile esclusivamente alle autorità competenti nell’ambito di indagini relative a riciclaggio e finanziamento del terrorismo, garantendo al contempo la riservatezza delle informazioni in situazioni ordinarie. Il ruolo centrale di questo registro è quello di facilitare il lavoro delle Unità di Informazione Finanziaria (UIF) degli Stati membri, permettendo una collaborazione più efficace e un coordinamento diretto tra le autorità nazionali e l’Authority europea incaricata del controllo. Grazie a questa sinergia, sarà possibile effettuare analisi preventive e tempestive per identificare e bloccare potenziali minacce finanziarie.

Gli Stati dell’Unione Europea no chiamati ad adeguarsi rapidamente alle nuove direttive, rendendo disponibili i propri registri relativi alla proprietà immobiliare delle persone fisiche. L’UE considera infatti essenziale avere una visione completa e aggiornata dei beni immobiliari posseduti, al fine di prevenire attività illecite legate al riciclaggio. Questa maggiore trasparenza sui patrimoni immobiliari e finanziari rappresenta una svolta nell’approccio europeo alla lotta contro i flussi finanziari illeciti, ponendo le basi per un sistema più sicuro e controllato.

Le autorità nazionali dovranno quindi implementare sistemi di verifica e monitoraggio più rigorosi, anche a livello tecnologico, per garantire l’efficacia delle nuove normative. Il rafforzamento dei controlli sui conti correnti e sull’utilizzo del denaro contante si inserisce in un contesto globale di crescente attenzione alle pratiche di compliance finanziaria. L’Unione Europea, con queste iniziative, punta a garantire un equilibrio tra tutela della privacy e necessità di sicurezza, assicurando che i sistemi finanziari restino trasparenti e difficilmente sfruttabili per fini illeciti.