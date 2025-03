L’ospedale di San Daniele si prepara a un’importante ristrutturazione del Pronto soccorso, un progetto che ha suscitato grande attesa nella comunità locale. L’assessore regionale alla Salute, Riccardo Riccardi, ha recentemente confermato che l’intervento, dal valore di 1,8 milioni di euro, è stato programmato con largo anticipo e mira a migliorare significativamente la funzionalità degli spazi dedicati ai pazienti in emergenza.

Ampliamento e ristrutturazione del pronto soccorso

Durante un sopralluogo presso l’ospedale, Riccardi ha spiegato che i lavori prevedono un ampliamento e adeguamento di tutte le aree e dei servizi del Pronto soccorso. Tra le novità più rilevanti ci sarà un miglioramento delle zone destinate all’attesa, che garantiranno maggiore comfort ai pazienti. Inoltre, verrà realizzato un nuovo spazio dedicato al Triage, fondamentale per la gestione delle emergenze. Un aspetto particolarmente significativo è l’introduzione di un’area dell’ospedale dedicata ai posti letto per l’osservazione nella Terapia Intensiva, un passo avanti cruciale per la salute pubblica.

Dettagli dei lavori e tempistiche

I lavori, che inizieranno alla fine di marzo e si protrarranno per circa dieci mesi, includeranno anche interventi sulle aree esterne dell’ospedale, con l’obiettivo di rendere i percorsi più funzionali. Riccardi ha sottolineato l’importanza di questi interventi, evidenziando come essi consentiranno sia al personale sanitario che ai pazienti di beneficiare di spazi moderni ed efficienti. La ristrutturazione è vista come una risposta concreta alle esigenze di salute della popolazione del Sandanielese, che richiede strutture adeguate per affrontare le emergenze sanitarie.

Questa serie di interventi non solo migliorerà l’esperienza dei pazienti, ma rappresenta anche un investimento significativo nella salute pubblica, garantendo un servizio di emergenza più adeguato e reattivo. La comunità attende con interesse i progressi di questo progetto, che promette di elevare gli standard di cura e assistenza nell’ospedale di San Daniele.