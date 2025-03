Questa mattina, alcune classi terze delle scuole primarie della provincia di Ancona hanno partecipato a una lezione innovativa sulla salute orale, trasmessa in modalità streaming da Palazzo Rossini, sede della Regione Marche. L’incontro ha segnato l’avvio di un progetto dedicato alla salute orale, parte integrante del programma “Scuole che promuovono la salute”, previsto nel Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025. L’iniziativa si inserisce nelle Linee Guida del Ministero della Salute, mirate a promuovere la salute orale e prevenire le patologie dentali nei bambini in fase di crescita.

Durante la prima riunione della Rete Odontoiatrica, il coordinamento regionale ha evidenziato l’importanza di promuovere la salute orale, con un focus particolare sui più giovani. Il vicepresidente e assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha dichiarato: “È essenziale promuovere stili di vita sani tra le giovani generazioni per prevenire le malattie odontoiatriche. Stiamo investendo in campagne di sensibilizzazione e informazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche.”

Saltamartini ha poi sottolineato come il rafforzamento della prevenzione rappresenti un pilastro delle politiche sanitarie attuate dalla Giunta, contribuendo a ridurre il rischio di patologie orali tra i giovani. “La salute e il benessere dei nostri bambini passano anche attraverso la scuola,” ha aggiunto Chiara Biondi, assessore dell’Istruzione della Regione Marche. “Educare alla salute orale fin da piccoli è fondamentale per prevenire problematiche future e insegnare ai bambini a prendersi cura di sé, iniziando dai gesti quotidiani come la corretta igiene orale.”

Un progetto sperimentale per le scuole

Il coordinamento ha incaricato l’Unità Operativa Complessa di Odontostomatologia e Chirurgia Orale dell’AST di Ancona, uno dei tre centri HUB di secondo livello della Rete, di attivare un progetto sperimentale mirato alla sensibilizzazione e promozione della salute orale nelle scuole primarie della provincia. L’obiettivo è quello di sviluppare un modello che possa essere successivamente applicato in tutta la regione.

Il progetto prevede una campagna di motivazione igienica e uno screening per la patologia cariosa, destinati agli alunni in età scolare. La registrazione della lezione interattiva, realizzata da Palazzo Rossini, sarà condivisa con tutte le classi terze delle scuole primarie della provincia di Ancona. Questo permetterà di valutare l’efficacia del messaggio educativo veicolato.

L’iniziativa si propone di individuare e affrontare le problematiche legate alla salute orale, incoraggiando i bambini ad adottare corrette abitudini alimentari e pratiche di igiene orale. I dati forniti dalla Società Italiana di Odontoiatria Pediatrica (SIOI) rivelano che l’obiettivo fissato dall’OMS, ovvero “niente carie entro il 2020 per il 90% dei bambini di età compresa tra i 5 e i 6 anni”, è ancora lontano dall’essere raggiunto.

Una sinergia per il futuro

La campagna di prevenzione avviata si inserisce nell’ambito dell’odontoiatria materno-infantile, che mira a fornire assistenza e supporto a mamme e bambini fino all’età scolare, rappresentando un naturale proseguimento delle attività già in corso. Questa iniziativa è un chiaro esempio di come le politiche sanitarie possano collaborare con quelle educative e culturali, creando un percorso educativo completo e integrato.

La sinergia tra l’assessorato alla Sanità e quello all’Istruzione è cruciale per promuovere stili di vita sani e buone pratiche di igiene tra i più giovani. Con questo progetto, la Regione Marche si propone di fornire ai bambini strumenti preziosi che li accompagneranno per tutta la vita, contribuendo così alla loro crescita consapevole e armoniosa.