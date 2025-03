Al via la seconda edizione del concorso Music@Mens 2025, un’iniziativa che si inserisce all’interno del Festival della Salute Mentale RO.MENS, dedicata a promuovere la consapevolezza sul tema del disagio mentale attraverso la musica. Questo evento, che si svolgerà a Roma, invita artisti e musicisti a presentare canzoni inedite che affrontino la salute mentale, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica e combattere i pregiudizi.

Dettagli del concorso

Il concorso è aperto a tutti coloro che desiderano partecipare, presentando un brano originale entro il 31 luglio 2025. Questa edizione del festival, organizzata dal Dipartimento di Salute Mentale Asl Roma 2 in collaborazione con l’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute di Roma Capitale, ha già visto un notevole successo nelle edizioni precedenti, avendo ricevuto il patrocinio della Rai. La giuria, composta da esperti del settore musicale e della salute mentale, avrà il compito di valutare le canzoni in base alla loro qualità artistica e al messaggio che intendono trasmettere.

I finalisti selezionati avranno l’opportunità di esibirsi il 6 ottobre 2025 presso il Teatro Tor Bella Monaca, una serata che promette di essere emozionante e ricca di significato. I vincitori, scelti dalla giuria, saranno premiati il giorno successivo, il 7 ottobre, nella prestigiosa sala della Protomoteca del Campidoglio, alla presenza del sindaco di Roma, che consegnerà le targhe ai migliori artisti. Questo momento rappresenta non solo un riconoscimento artistico, ma anche un’importante occasione per dare voce a temi spesso trascurati.

Modalità di partecipazione

Gli artisti interessati possono trovare tutte le informazioni necessarie sul bando di partecipazione e gli aggiornamenti sul sito ufficiale www.salutementale.net/musicamens-2025. È fondamentale che le canzoni presentate siano inedite, in modo da garantire l’originalità delle opere e la loro capacità di affrontare in modo autentico i temi legati alla salute mentale. La partecipazione al concorso rappresenta un’opportunità per gli artisti di esprimere il proprio talento e contribuire a una causa di grande rilevanza sociale.

In un contesto in cui la salute mentale sta diventando sempre più centrale nel dibattito pubblico, eventi come il Festival della Salute Mentale RO.MENS e il concorso Music@Mens giocano un ruolo cruciale nel promuovere una maggiore accettazione e comprensione delle sfide che molte persone affrontano quotidianamente. La musica, in particolare, si rivela uno strumento potente per comunicare emozioni e storie, permettendo di superare le barriere e avvicinare le persone a temi complessi e delicati.

La partecipazione a questo concorso non è solo un’opportunità per vincere un premio, ma anche un modo per contribuire a un cambiamento culturale significativo, utilizzando l’arte come veicolo di messaggi positivi e di inclusione.