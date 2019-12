Incentivi auto: Lombardia, fondi stanziati anche nel 2020

La Regione Lombardia conferma che anche nel 2020 saranno rinnovati gli incentivi per le auto elettriche.

Parliamo di: Incentivi auto

Gli incentivi per le auto elettriche della Regione Lombardia sono stati un vero successo, soprattutto dovuto al fatto che potevano essere sommati con l’Ecobonus statale. Questo ha permesso agli interessati di poter acquistare un’auto elettrica con un fortissimo sconto. Il successo è stato così grande però che i fondi sono andati esauriti davvero in pochissimo tempo. Solo i più rapidi sono riusciti ad approfittarne.

A titolo di esempio, solo il primo giorno ci sono state 400 richieste. La buona notizia è che nel 2020 questi incentivi saranno rinnovati. Sul sito della Regione Lombardia si può leggere:

Nuove risorse saranno stanziate anche per il 2020.

Al momento non è chiaro però quale sarà il meccanismo degli incentivi 2020 e quanti fondi saranno effettivamente stanziati. Possibile che il meccanismo sia molto simile a quello degli incentivi 2019. Se fossi così la Regione Lombardia andrebbe ancora una volta a suddividere i fondi in due: una parte per i privati cittadini e una parte per le imprese.

L’incentivo vero e proprio non era legato al tipo di veicolo acquistato, ma in base alle sue emissioni inquinanti. Questo significava che l’incentivo poteva essere erogato anche alle ibride o a modelli dotati di alimentazione a basso impatto inquinante. Tuttavia, erano le auto elettriche le più premiate da questo meccanismo visto che potevano disporre di ben 8.000 euro di bonus. Comunque, in base ai livelli di di CO2 e di NOx, il bonus era compreso tra 2.000 e 6.000 euro.

Ovviamente, per accedere al bonus era sempre necessario rottamare un’auto e nello specifico sia quelle a benzina (sino a Euro 2) che quelle diesel (sino a Euro 5). Infine, una buona notizia per chi intende acquistare un’auto ibrida. La Regione Lombardia ha confermato l’esenzione del bollo per i primi 3 anni.