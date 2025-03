Nel 2025, per la prima volta, si celebra la Giornata Mondiale dei Ghiacciai, un’iniziativa volta a mettere in luce le principali fonti di acqua dolce del pianeta e a sensibilizzare l’opinione pubblica riguardo alle sfide poste dai cambiamenti climatici.

<section> <div aria-labelledby="featured-image-caption" role="figure"> <picture> <source media="(max-width: 736px)" srcset="https://cdn.lifegate.it/Usw2M6x7sSEr3qu3Q9BWF_jdP_s=/360x180/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/07/ghiacciaio-monte-bianco-e1721118285194.jpg, https://cdn.lifegate.it/PurhTPSNkVDFG0fG6gpbP6FN9U0=/720x360/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/07/ghiacciaio-monte-bianco-e1721118285194.jpg 2x"> <img alt="Dalla Giornata mondiale dei ghiacciai un appello per mitigazione e conservazione" height="490" srcset="https://cdn.lifegate.it/0I9cw84eW4-5kGUBtAOer4dljec=/980x490/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/07/ghiacciaio-monte-bianco-e1721118285194.jpg, https://cdn.lifegate.it/PhIEDz3l5Ta8SnmbhkrFEpq7iAk=/1960x980/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/07/ghiacciaio-monte-bianco-e1721118285194.jpg 2x" width="980"> </picture> <p><span id="featured-image-caption">Il monte Bianco © BlueRed/REDA&CO/Universal Images Group via Getty Images</span></p> </div> </section> <div> <p>La Giornata Mondiale dei Ghiacciai, istituita dalle Nazioni Unite, viene celebrata un giorno prima della Giornata Mondiale dell'Acqua. Questa ricorrenza ha come obiettivo quello di sensibilizzare la popolazione sull'importanza di queste enormi riserve d'acqua dolce, sempre più minacciate dai cambiamenti climatici e dall'intervento umano.</p> </div> <h2>Il ruolo cruciale dei ghiacciai</h2> <p>I ghiacciai, che coprono circa il 10% della superficie terrestre, rappresentano la principale riserva di acqua dolce del pianeta, accumulando circa il 69% dell'acqua dolce globale. Questi enormi blocchi di ghiaccio non solo forniscono acqua potabile a miliardi di persone, ma alimentano anche fiumi e laghi, sostenendo l'agricoltura, la produzione di energia idroelettrica e la biodiversità. La loro esistenza è cruciale per mantenere gli equilibri climatici e ambientali. Tuttavia, negli ultimi decenni, i ghiacciai hanno subito una drammatica riduzione a causa dell'aumento delle temperature globali. Secondo l'Organizzazione Meteorologica Mondiale (OMM), dal 1975, i ghiacciai non antartici e non groenlandesi hanno perso oltre 9.000 miliardi di tonnellate di massa glaciale, un volume equivalente a un blocco di ghiaccio grande quanto la Germania e spesso 25 metri. Questo scioglimento contribuisce all'innalzamento del livello del mare, mettendo in pericolo le comunità costiere e gli ecosistemi marini.</p> <div> <blockquote data-dnt="true" data-script="//platform.twitter.com/widgets.js" data-width="550"> <p dir="ltr" lang="it">A causa della crisi climatica, entro il 2100 in Italia potremmo rimanere con solo 75 ghiacciai (dei 579 attuali). Le perdite idriche sarebbero drammatiche per le persone e gli habitat naturali. Leggi il nostro report👇 <a href="https://t.co/Kh8YUKuPSM">https://t.co/Kh8YUKuPSM</a></p>— Greenpeace Italia (@Greenpeace_ITA) <a href="https://twitter.com/Greenpeace_ITA/status/1903053989098524707?ref_src=twsrc%5Etfw">21 marzo 2025</a> </blockquote> </div> <p>Le previsioni per il futuro non sono meno allarmanti. L'UNESCO avverte che, senza una significativa riduzione delle emissioni di gas serra, entro il 2100 metà dei ghiacciai mondiali potrebbe scomparire. In Italia, uno studio condotto da Greenpeace stima che, senza interventi concreti, entro il 2050 si perderà quasi la metà (48,5%) della superficie glaciale attuale, mentre entro il 2100 potrebbe scomparire il 94% dei ghiacciai alpini italiani, già oggi in condizioni critiche.</p> <h2>Cosa fare per conservare i ghiacciai</h2> <p>In risposta a questa crescente crisi, le Nazioni Unite hanno proclamato il 2025 come Anno Internazionale della Conservazione dei Ghiacciai, con l'intento di promuovere la cooperazione internazionale per la protezione di queste risorse vitali. In Italia, sono in atto diverse iniziative per monitorare e preservare i ghiacciai. In Piemonte, l'ARPA ha pubblicato dati sull'annata idrologica 2023/2024, sottolineando l'importanza del monitoraggio continuo per comprendere l'evoluzione dei ghiacciai regionali. In Trentino, sono stati installati cartelloni informativi e creato un centro dedicato al ghiacciaio del Careser, per sensibilizzare il pubblico sulla sua tutela.</p> <figure aria-describedby="caption-attachment-455215" id="attachment_455215"> <img alt="Gli impatti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai alpini in Svizzera" data-src="https://cdn.lifegate.it/rFQTmOukDl52h3ITeXW7FjUaKlA=/768x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg" height="1080" sizes="(max-width: 880px) 100vw, 640px" src="https://cdn.lifegate.it/rFQTmOukDl52h3ITeXW7FjUaKlA=/768x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg" srcset="https://cdn.lifegate.it/4RRwd_Qhk-_ERDeVdZCSOazojeA=/1920x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 1920w, https://cdn.lifegate.it/slH7kr6ibC_Q43hdSLt6Up2QLKk=/300x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 300w, https://cdn.lifegate.it/rFQTmOukDl52h3ITeXW7FjUaKlA=/768x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 768w, https://cdn.lifegate.it/4cvB8MgB3UIGI1IoCs1LJWFtUkg=/1536x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 1536w, https://cdn.lifegate.it/aReKxs4g-IlCckbtSYYAf1xyPGY=/480x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 480w, https://cdn.lifegate.it/Cy1auy-Vl_F7X-9LJWMqjVVryxg=/150x/smart/https://www.lifegate.it/app/uploads/2024/06/gli-impatti-dei-cambiamenti-climatici-sui-ghiacciai-alpini-in-svizzera.jpg 150w" width="1920"> <figcaption id="caption-attachment-455215">Gli impatti dei cambiamenti climatici sui ghiacciai alpini in Svizzera © Sean Gallup/Getty Images</figcaption> </figure> <p>Questa prima Giornata Mondiale dei Ghiacciai segna un momento cruciale per riflettere sull'importanza di queste risorse naturali e sull'urgenza di adottare misure concrete per la loro conservazione. È essenziale ridurre le emissioni di gas serra: secondo uno studio pubblicato su Science, quasi la metà, ovvero 104.000 ghiacciai, potrebbe scomparire anche in uno scenario di riscaldamento globale limitato a 1,5 gradi centigradi entro la fine del secolo rispetto ai livelli pre-industriali. È fondamentale implementare strategie di adattamento che garantiscano la sopravvivenza dei ghiacciai e la sicurezza delle popolazioni che da essi dipendono.</p> <p> <i>Siamo anche su WhatsApp. <a href="https://whatsapp.com/channel/0029VaLy7oE2v1Ivm5K4NF3E" target="_blank">Segui il canale ufficiale LifeGate per restare aggiornato</a> sulle ultime notizie e sulle nostre attività.</i> </p> <p><a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license"><img alt="Licenza Creative Commons" height="31" src="https://i.creativecommons.org/l/by-nc-nd/4.0/88x31.png" width="88"></a><br>Quest'opera è distribuita con Licenza <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/" rel="license">Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 4.0 Internazionale</a>.</p> </section>