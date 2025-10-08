Il nuovo scenario delineato dal decreto del Ministero del Lavoro conferma l’importanza di un’attenta pianificazione previdenziale.

Con il decreto del Ministero del Lavoro del 22 novembre 2024 sono stati ridefiniti i coefficienti di trasformazione del montante contributivo per il biennio 2025-2026, strumenti fondamentali per il calcolo degli assegni pensionistici nel sistema contributivo. Questa revisione interessa esclusivamente le gestioni INPS e non le casse professionali, entrando in vigore dal 1° gennaio 2025.

È importante sottolineare che tali modifiche non coinvolgono i pensionati attuali, bensì i lavoratori che matureranno il diritto a pensione a partire dal prossimo anno con almeno una quota dell’assegno calcolata secondo il metodo contributivo.

Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione

La novità riguarda in particolare:

coloro che non hanno contributi versati prima del 31 dicembre 1995;

i lavoratori che optano per il sistema contributivo, come nel caso di Opzione Donna o Quota 103 ;

o ; chi ha meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;

chi, pur avendo almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995, ha anzianità contributiva successiva al 31 dicembre 2011.

Il sistema contributivo, introdotto dalla Legge n. 335/1995, prevede che l’importo dell’assegno pensionistico annuo derivi dalla moltiplicazione del montante individuale dei contributi, rivalutati annualmente, per il relativo coefficiente di trasformazione, il quale varia in base all’età di pensionamento e viene aggiornato ogni due anni dal Ministero sulla base delle tabelle ISTAT sulla speranza di vita.

La nuova tabella dei coefficienti 2025-2026

L’aggiornamento, motivato dall’aumento della speranza di vita e dall’andamento del PIL, ha determinato un lieve calo dei coefficienti, che si traduce in una riduzione delle rendite pensionistiche di circa il 2% rispetto al biennio precedente. Di seguito i valori aggiornati per età:

| Età | Divisore | Coefficiente (%) |

|——|———-|——————|

| 57 | 23,789 | 4,204 |

| 58 | 23,213 | 4,308 |

| 59 | 22,631 | 4,419 |

| 60 | 22,044 | 4,536 |

| 61 | 21,453 | 4,661 |

| 62 | 20,857 | 4,795 |

| 63 | 20,258 | 4,936 |

| 64 | 19,656 | 5,088 |

| 65 | 19,049 | 5,250 |

| 66 | 18,441 | 5,423 |

| 67 | 17,831 | 5,608 |

| 68 | 17,218 | 5,808 |

| 69 | 16,600 | 6,024 |

| 70 | 15,980 | 6,258 |

| 71 | 15,360 | 6,510 |

Questi coefficienti rappresentano la percentuale di trasformazione del montante contributivo in pensione annua e sono più bassi per chi va in pensione in età più giovane, poiché il periodo di erogazione è più lungo.

Per comprendere meglio l’effetto del nuovo aggiornamento, è utile considerare alcuni esempi pratici:

Un lavoratore che accumula un montante contributivo di 200.000 euro e va in pensione a 62 anni nel 2024 percepiva un assegno lordo mensile di circa 751 euro (per 13 mensilità). Lo stesso soggetto, con il pensionamento nel 2025, riceverà un assegno ridotto a 737 euro.

Per un neo pensionato di 67 anni con identico montante contributivo, l’assegno scenderà da 880 a 862 euro.

Questi aggiustamenti confermano la tendenza a un contenimento delle prestazioni pensionistiche in relazione all’aumento della longevità e alle dinamiche economiche.

Il ruolo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, guidato dal ministro Marina Elvira Calderone dal 2022, è l’ente responsabile del coordinamento di queste misure. Il Ministero ha sede nel palazzo Marco Biagi a Roma e si occupa di tutela del lavoro, sviluppo occupazionale, adeguatezza del sistema previdenziale e politiche sociali, con l’obiettivo di garantire la sostenibilità del welfare nel tempo.

In particolare, il Ministero monitora i dati demografici e economici – come la speranza di vita e il PIL – per aggiornare periodicamente i coefficienti di trasformazione, garantendo così un equilibrio tra la durata della vita in pensione e la sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale.

Il sistema di calcolo contributivo, introdotto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, ha sostituito progressivamente il sistema retributivo, puntando a una maggiore equità e sostenibilità. Esso si basa sul principio che la pensione debba essere proporzionata ai contributi effettivamente versati.

L’aggiornamento biennale dei coefficienti di trasformazione è una delle leve con cui il governo regola l’adeguatezza delle pensioni in rapporto alle condizioni demografiche ed economiche, utilizzando dati ISTAT e indicatori macroeconomici.

Ulteriori strumenti e guide per lavoratori e pensionati sono disponibili presso il Ministero e le piattaforme di consulenza previdenziale, utili per orientarsi nelle scelte di pensionamento e comprendere l’impatto delle novità normative.