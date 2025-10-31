Iliad sorprende ancora con una nuova offerta da meno di 2 euro al mese: la promo Domotica sta facendo impazzire tutti!

Da quando è sbarcata in Italia, Iliad ha cambiato radicalmente il panorama delle telecomunicazioni, imponendosi come il punto di riferimento per chi cerca trasparenza, convenienza e qualità.

Dopo aver conquistato milioni di utenti con offerte mobili ricche di giga e minuti illimitati a prezzi contenuti, il gestore francese torna a stupire con una nuova iniziativa che ha già attirato l’attenzione di tantissimi clienti.

Si tratta di una promozione dal costo inferiore ai 2 euro al mese, un’offerta “smart” pensata per chi vuole rendere la propria casa più connessa, sicura e moderna senza spendere troppo.

L’offerta Iliad da meno di 2 euro al mese che sta facendo impazzire tutti

La nuova proposta si chiama Iliad Domotica ed è una delle tariffe più economiche mai lanciate dall’operatore. Con soli 1,99 euro al mese , offre 200 MB di internet, 50 minuti di chiamate e 100 SMS. Un pacchetto che, pur non destinato all’uso quotidiano sullo smartphone, si rivela perfetto per tutti quei dispositivi connessi che hanno bisogno di una SIM dedicata.

Pensiamo, ad esempio, agli impianti di allarme, ai termostati intelligenti, alle telecamere di sorveglianza, o agli oggetti intelligenti che fanno parte della domotica domestica. Con questa tariffa, Iliad permette di gestire e monitorare da remoto i propri dispositivi senza costi eccessivi, garantendo al tempo stesso stabilità e copertura affidabile.

L’attivazione dell’offerta prevede un costo una tantum di 9,99 euro, in linea con la trasparenza che da sempre caratterizza Iliad. Controllo del credito residuo gratuito. nessun vincolo contrattuale né costi nascosti. Superata la soglia dei 200 MB, è possibile continuare a navigare al costo di 0,90 € ogni 100 MB, ma solo previo consenso espresso. Un dettaglio che conferma l’impegno dell’operatore verso la massima chiarezza e libertà per l’utente.

Un aspetto interessante riguarda la necessità di attivare un nuovo numero Iliad per accedere alla promozione. Durante la procedura, è possibile scegliere fino a sei cifre personalizzate per creare un numero facile da ricordare, oppure lasciare fare al sistema che ne genera uno in automatico in pochi istanti.

La nuova offerta da 1,99 euro è perfetta non solo per chi vuole gestire dispositivi domotici, ma anche per chi ha bisogno di una SIM di emergenza o secondaria da utilizzare in auto, in un tablet o in un router portatile. Con un costo mensile quasi simbolico, Iliad offre un servizio completo e affidabile che si adatta a molteplici esigenze.