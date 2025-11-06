Ikea presenta le piante di Natale 2025: vere e artificiali, sostenibili e decorative, per una casa accogliente e in perfetto stile nordico.

Con l’arrivo delle feste, le case tornano a vestirsi di luci, profumi e colori. Ma il Natale 2025 di Ikea aggiunge un tocco in più: il verde. La nuova collezione dedicata alle piante natalizie, tra varietà naturali e versioni artificiali, si ispira alla tradizione scandinava e porta in casa un’atmosfera calda, autentica e sostenibile.

Non solo decorazione, dunque, ma anche un modo per vivere le festività con uno spirito più naturale e consapevole, grazie a proposte che uniscono estetica, rispetto per l’ambiente e cura dei dettagli.

Il fascino delle piante di Natale Ikea: tra natura e design

Quest’anno Ikea invita a riscoprire la magia del verde come parte integrante dell’arredo natalizio. Le nuove piante, reali o artificiali, sono pensate per adattarsi a ogni spazio: dai piccoli appartamenti cittadini alle grandi case di montagna.

Tra le protagoniste della collezione spicca la Picea Glauca Conica, un piccolo abete bianco alto 23 cm, perfetto per chi vuole portare il Natale anche sul balcone o sul davanzale. Le sue dimensioni compatte lo rendono ideale per decorare gli angoli della casa con discrezione ma grande effetto scenico.

Non poteva mancare la Poinsettia, la classica stella di Natale, disponibile in due varianti di colore — rosso intenso e bianco crema — che si adattano a stili diversi, dal più tradizionale al minimal. Per completare la selezione c’è la Schlumbergera , nota come cactus di Natale, una pianta resistente e duratura che regala fioriture delicate anche a chi non ha il pollice verde.

Per chi desidera un tocco floreale inaspettato, Ikea propone anche i bulbi di Hyacinthus. I giacinti natalizi che sbocciano in poche settimane diffondendo un profumo delicato e portando una nota di colore e poesia agli ambienti domestici.

La stella di Natale artificiale in rosso o bianco diventa un elemento decorativo versatile, ideale per mensole, centrotavola o piccoli angoli della casa. Non mancano bouquet invernali e composizioni pronte all’uso, perfette anche come idea regalo. Ogni proposta è pensata per durare nel tempo, mantenendo intatto il fascino del Natale anno dopo anno.

Per completare la collezione, Ikea lancia una gamma di vasi e portavasi natalizi che si abbinano perfettamente alle nuove piante. Le tonalità classiche — rosso, verde e bianco — si alternano a colori più contemporanei, come il rosa pastello del portavaso firmato dal designer svedese Gustaf Westman.

Tra i modelli più eleganti spiccano il vaso in vetro smerigliato bianco, che diffonde la luce con delicatezza, e il Vinterfint, dal design essenziale ma d’atmosfera, pensato per valorizzare anche le piante più semplici.