L’**acqua** rappresenta un elemento fondamentale per la vita, e di conseguenza, la sua **qualità** e **sicurezza** sono diventate tematiche sempre più rilevanti per la popolazione. In Italia, come in molti altri Paesi, i cittadini manifestano una crescente preoccupazione riguardo all’acqua che esce dai rubinetti delle proprie abitazioni. Le normative nazionali ed europee, in continua evoluzione, disciplinano i sistemi di prelievo, distribuzione e controllo dell’acqua, con particolare attenzione all’individuazione di **contaminanti emergenti**. Tra questi, le **sostanze per- e polifluoroalchiliche** (PFAS) hanno sollevato allarmi, essendo state rinvenute in varie analisi condotte in diverse nazioni, compresa l’Italia, dove la loro presenza ha generato ansie diffuse negli ultimi anni.

Nonostante esistano leggi e controlli rigorosi, la fiducia dei consumatori nei confronti della rete idrica è piuttosto bassa. Questo scetticismo è uno dei motivi per cui l’Italia è uno dei maggiori consumatori di **acqua minerale** in bottiglia, considerata da molti una scelta più sicura rispetto all’acqua del rubinetto. Tuttavia, l’acquisto di acqua minerale, che avviene prevalentemente in contenitori di plastica, ha un **impatto ambientale** significativo e comporta **costi notevoli** per le famiglie. È importante notare che, come rivelato da recenti studi, i PFAS sono stati rintracciati anche nell’acqua minerale in bottiglia, alimentando ulteriormente il dibattito sulla **sicurezza** delle fonti idriche.

Il nuovo dossier

Un gruppo di esperti composto da **Renato Cozzi** e **Pierpaolo Protti**, chimici con una solida esperienza nel settore delle analisi alimentari, e **Marco Montoli**, specializzato nel trattamento e purificazione delle acque, ha dato vita a un nuovo dossier per Il Fatto Alimentare. Questo ebook, intitolato Quale acqua bere? Suggerimenti per un consumo consapevole, affronta in modo chiaro e approfondito la complessa questione della **qualità** dell’acqua.

Il dossier si propone di esaminare vari aspetti, dalla **provenienza** dell’acqua alle sue **caratteristiche**, ponendo interrogativi sulla necessità di ulteriori trattamenti, come i **filtri sottolavello**, o se sia più vantaggioso optare per l’acqua minerale. Alla fine del documento, i lettori troveranno tabelle riassuntive che evidenziano i principali problemi legati all’acqua e offrono **consigli pratici** degli esperti. Inoltre, il dossier include approfondimenti sulle diverse tipologie di acqua e sui **metodi di purificazione** domestica, nonché una lista di fonti bibliografiche consultate.

Modalità di ricezione dell’e-book

Per coloro che desiderano ricevere il dossier, è possibile fare una **donazione libera**. Successivamente, è necessario inviare un’email alla redazione per ricevere l’e-book in formato PDF. Gli studenti e i lettori che si trovano in difficoltà economiche possono richiedere il dossier gratuitamente scrivendo allo stesso indirizzo email.