L’azienda svedese ha scontato una serie di prodotti utili alla ripartenza, lavorativa e scolastica, ma anche perfetti per sistemare casa

Ikea sa sempre come essere vicina ai propri clienti, così in un periodi di ripartenza come può essere il mese di settembre, ha stabilito una serie di offerte che sono davvero vantaggiose. A quanto pare è arrivato il momento di fare shopping di mobili, ci sono tantissimi prodotti scontati che sono funzionali proprio alla ripresa della scuola, così come del lavoro.

Non solo, l’azienda svedese non lascia mai nulla al caso e tra le varie offerte ci sono anche arredi dedicati agli spazi per il relax e il tempo libero. Insomma, se si aveva in mente di dare una ventata di novità alla propria casa, adesso è il momento giusto per farlo.

Tutte le offerte disponibili da Ikea da non lasciarsi scappare

Il periodo dei saldi è finito ma non da Ikea, dove in questo momento ci sono attive una serie di offerte davvero imperdibili. Per accedere ai prodotti scontati è necessario essere socio Ikea family, solo in questo modo si potranno acquistare i vari prodotti in offerta, che sono tantissimi.

Si parte dalle scrivanie, un’offerta pensata proprio per il back to school, da Ikea c’è un’ampia selezione di scrittoi scontati del 10%, c’è la classica MICKE disponibile a 76,50 euro invece di 85 euro o la MALM a 125 euro invece di 139 euro. Ma ci sono tantissime altre scrivanie Ikea in offerta, la scelta è talmente ampia che sarà difficile non trovare il prodotto che più piace e si adatta alle proprie esigenze.

Tra gli sconti attivi da Ikea in questo periodo – sempre se si è soci Ikea Family – c’è il 15% sulla serie IVAR, gli scaffali più autentici dell’azienda svedese. Anche in questo caso ce ne sono di diversi tipi e dimensioni, per cui bisognerà cercare quello che più si adatta alla propria casa e lo sconto è davvero vantaggioso. Il 15% è previsto anche su alcuni prodotti della serie KALLAK, tra i prodotti più venduti dall’azienda svedese, anche in questo caso parliamo di scaffali studiati per sfruttare al meglio lo spazio, con stile e originalità, tenendo tutto in ordine.

Infine è previsto il 10% su alcuni letti contenitore: MALM (matrimoniale o singolo), SONGESAND e BRIMNES. Sono strutture molto semplici, bianche, dallo stile minimal, perfette per diversi generi d’arredamento. In questo caso si arriverà a risparmiare quasi 50 euro sul prezzo originario, praticamente un’offerta imperdibile.