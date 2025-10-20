Avere sempre una casa al top, a partire proprio dall’arredamento, è il sogno di tutti. Dall’altro lato, però, non vorremmo spendere una fortuna.

Ed ecco che ci viene in aiuto Ikea, l’azienda svedese che sta diventando la vera leader nell’ambito dell’arredamento e, al tempo stesso, dell’arredamento funzionale e a poco costo. Cosa ci propone questa volta per rendere davvero unica la nostra casa.

In particolare per quel che riguarda gli arredamenti da parete. Vediamo insieme tutte le novità e, allo steso tempo, i prezzi.

Una cucina come la vuoi tu

Quando si pensa ad un arredamento innovativo, sia per quel che riguarda i prezzi che i materiali utilizzati, il pensiero corre immediatamente ad Ikea. Sì, proprio lei, l’azienda svedese che sta rinnovando il gusto di arredare a poco prezzo, anche a partire dalle nostre case. Ogni anno propone delle soluzioni di arredamento diverse e per tutte i gusti e tasche.

L’attenzione di oggi cade, però, in particolare, sulle componenti da parete. Belle sì, ma che debbano essere al tempo funzionali e che non facciano “troppi buchi alle pareti”. E, anche in questo caso, Ikea ha la soluzione che cercavamo. In particolare per quel che riguarda l’argomento mensole.

Non sempre si ha la possibilità di avere un falegname a portata di mano per farci posizionare mensole a muro e mobili. E non tutti sono pratici con trapano, martello e chiodi. Ma, come dicevamo, Ikea ha la soluzione a portata di mano e questa volta non si tratta di mensole alle pareti, ma di qualcosa che le va a sostituire alla grande.

Da Ikea trovi anche i piccoli dettagli

Avresti mai pensato di mettere da parte qualcosa di “appeso alla parete” per fare spazio invece, ad un qualcosa di piccolo e funzionale, che puoi posizionare dove vuoi?

Stiamo parlando del carrello RÅSKOG che, da Ikea, troverai a soli 49.99€. in diverse colorazioni, dal grigio, al bianco, al blu, è dotato di quattro rotelle che ti permetteranno di spostarlo dove vuoi, è adatto anche agli spazi stretti, grazie alle dimensioni ridotte.

E’ composto da tre ripiani in rete che consentono all’aria di circolare, riducendo l’accumulo di polvere e umidità e facilitando la pulizia. È completamente in acciaio e quindi può essere anche pulito con un panno umido e con acqua. Una delle sue principali caratteristiche è che le rotelle sono bloccabili per una maggiore stabilità del carrello stesso.

Le sue dimensioni, come dicevamo all’inizio, sono davvero ridotte (35x45x77 cm) il che ti permetterà di adattarlo anche in quello spazio piccolo che ti sembrava inutile. Il costo? Lo ripetiamo: solo 49.99€.