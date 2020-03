Hyundai presenta la Concept car Prophecy, immagini e video

Hyundai ha presentato la nuova Concept car Prophecy, che sostituirà il volante con due joystick basati su tecnologia di guida autonoma.

Hyundai ha affidato a un video la presentazione della nuova Concept car elettrica Prophecy. Una vettura a zero emissioni a cui è stata assegnata, afferma la casa automobilistica giapponese, la cifra stilistica di “Sensuous Sportiness”.

Nel video sono state presentate alcune delle caratteristiche di Prophecy. L’obiettivo dichiarato del costruttore nipponico è quello di “creare un rapporto emotivo tra uomo e macchina”. Ha dichiarato SangYup Lee, Head of Hyundai Global Design Center:

Abbiamo dato vita all’ennesima icona che stabilisce un nuovo standard per il segmento EV, spingendo il design di Hyundai verso orizzonti ancora più ampi. Una parte di questa espansione è ciò che chiamiamo Optimistic Futurism, un concetto di design incarnato da ‘Prophecy’ con cui puntiamo a creare una connessione emotiva tra gli esseri umani e le automobili.

Il design di Prophecy è di tipo “One Curve”, la cui linea si estende dal muso fino al retro. Presenti un sistema di monitoraggio tramite telecamere, luci a pixel e un’ampia presa d’aria sotto il paraurti per migliorare il raffreddamento delle batterie della nuova auto elettrica Hyundai. La vettura offrirà un’esperienza di guida del tutto nuova, con il volante sostituito da una coppia di “joystick” grazie alla tecnologia di guida autonoma. Come ha spiegato Hyundai in una nota: