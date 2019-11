Camminare nella natura: i percorsi di Four Seasons Natura e Cultura nel Lazio

Four Seasons Natura e Cultura: tour operator di riferimento in Italia nel settore del turismo escursionistico consapevole.

Fa bene al cuore e alla salute, ma anche alla mente e all’umore: camminare è un movimento innato nell’uomo nonché una delle attività fisiche più semplici ed efficaci.

“Camminare fa bene a tutti e a tutto: al corpo e allo spirito di chi, dopo una settimana in ufficio, ha bisogno di scoprire la natura e respirare aria pulita”, spiega Andrea Giorgi operatore di Four Seasons Natura e Cultura, tour operator di riferimento in Italia nel settore del turismo escursionistico consapevole.

Perché fa bene camminare

Prima di tutto, camminando si migliora il tono muscolare: muovendosi in modo naturale, le articolazioni mantengono un elevato grado di elasticità nei tendini e nei legamenti, e anche il tessuto osseo si mantiene compatto prevenendo rischi di deterioramento precoce dello scheletro come l’osteoporosi.

L’esercizio fisico stimola inoltre il cuore ad accrescere la propria massa e potenza e migliora la respirazione, rinforzando i muscoli annessi alla cassa toracica che permettono così un ampliamento dello spazio per i polmoni. D’altra parte, camminare apporta benefici anche al sistema nervoso: diminuisce lo stress, regalando una sensazione di benessere diffusa che arriva non solo al corpo ma anche alla mente, aiutando a curare la depressione, a dormire meglio e ad aumentare la soddisfazione emotiva della propria vita in generale.

“Siamo talmente convinti dell’importanza del camminare che dal 1993 con Four Seasons Natura e Cultura promuoviamo la cultura del viaggio autentico, sostenibile e responsabile e dell’educazione ambientale”, prosegue Andrea Giorgi. “Il nostro obiettivo è far scoprire a sempre più persone – in particolare agli amanti del viaggio e dell’escursionismo – il piacere di fare trekking o passeggiate con itinerari di varia difficoltà in Italia, in Europa e nel mondo. Per questo proponiamo fine settimana alternativi per camminare insieme, in piccoli gruppi, fuori dal turismo di massa, accompagnati da Guide Ambientali Escursionistiche alla scoperta naturale del mondo”.

Il nuovo programma di Four Seasons Natura e Cultura nel Lazio

Four Seasons Natura e Cultura è attiva su gran parte del territorio nazionale e ha adesso presentato una nuova stagione di escursioni nel Lazio, con percorsi per tutte le età e i gusti.

Un programma che valorizza i cavalli di battaglia del tour operator che da anni lavora sul territorio regionale e non, ma che presenta anche numerose novità per chi è sempre alla ricerca di esperienze nella natura.

Come l’escursione “misteriosa”, di cui ai partecipanti verrano comunicati solo la località e i dettagli dell’appuntamento, accompagnati dalla storica guida AIGAE esperta di Life Coaching, Riccardo Schiavo. Grazie ai suoi consigli tutti saranno in grado di superare i propri limiti portando a compimento qualsiasi tipo di escursione.

Gli amanti della letteratura potranno invece partecipare alla collana di escursioni “Libri in cammino” con Marta Pelle, storica guida di Four Seasons Natura e Cultura nei viaggi lungo raggio: per scoprire ogni volta un libro diverso, che sarà letto e raccontato nel pieno della natura, in una sorta di “trekking letterario” che soddisferà le gambe, lo spirito e l’intelletto.

Non mancano nuovi ed originali itinerari a tema storico, in compagnia delle guide storiche di FSNC come Giuseppe Rotili, Filippo Belisario, Valentina Treviso, Lanfranco Giorgi, Fernando Gozzi e Daniela Boccassino.

La stagione regala nuovi arrivi in casa Four Seasons, con giovani guide pronte a scoprire itinerari poco battuti con entusiasmo e passione (Enrico Caciolo, Alice Corte, Francesco Tozzi) ma anche grandi ritorni, come Stefano Spinetti, Presidente AIGAE per 10 anni e fondatore di Four Seasons Natura e Cultura, che proporrà diverse escursioni nel fine settimana, mentre Mauro Orazi (coordinatore AIGAE Lazio) racconterà il lavoro delle Guide Ambientali Escursionistiche.

Le guide di viaggi medio e lungo raggio organizzati in tutto il mondo da Four Seasons Natura e Cultura accompagneranno ora anche le escursioni nel Lazio, raccontando a chi lo richiederà i programmi dei loro viaggi: Paola Pinelli (Estonia, Maldive, Giordania, Sulawesi), Federico Ferrara (Madeira, Costa Rica, Azzorre, Réunion e tanti altri), Mauro Cappelletti (Seychelles, Nepal, Vietnam).

Infine, per chi è alla ricerca di emozioni più forti e di nuovi modi di vivere la natura, Four Seasons ha messo in programma le escursioni in SUP e le camminate di Nordic Walking: accompagnati dalla guida Paola Pinelli sarà possibile conoscere in modo semplice e divertente queste due discipline, sempre in scenari da favola.

Per tutte le informazioni e i percorsi disponibili qui il sito di 4 Seasons Natura e Cultura.

