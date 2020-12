Green Pea, a Torino il centro commerciale per il consumo sostenibile

Apre a Torino Green Pea, il centro commerciale ecosostenibile: i visitatori produrranno energia semplicemente camminando

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

A Torino è stato inaugurato al pubblico Green Pea, il primo Green Retail Park al mondo, una conquista per il mondo eco e per la sostenibilità in genere. Dopo UniEuro e Eataly, Green Pea è il terzo progetto imprenditoriale della famiglia Farinetti.

66 negozi, un museo, 3 luoghi di ristorazione, una piscina, una spa e un club dedicato all’Ozio Creativo. In totale, 72 spazi in cui passare il tempo da soli o in famiglia rispettando l’ambiente. non solo marchi già affermati sul mercato ma anche startup. Uno spazio che vuole restituire economia circolare da ogni prodotto esposto e servizio offerto. From duty to beauty è il motto.

Green Pea: tutte le caratteristiche

Tutta l’energia non prodotta da Green Pea è certificata green da Iren. Di seguito riportiamo le caratteristiche energetiche dell’edificio che gli hanno fatto ottenere una certificazione ITACA con punteggio superiore a 3:

Edificio NZEB Nearly Zero Energy Building, Classe A3;

Nearly Zero Energy Building, Classe A3; Energia termica prodotta da impianto geotermico: 1.848.697,13 kWh;

prodotta da impianto geotermico: 1.848.697,13 kWh; Energia elettrica prodotta da fotovoltaico: 140.530,59 kWh illuminazione: fabbisogno di energia elettrica 156.232,20 kWh di cui 89,94% = 140.530,59 kWh da fonti rinnovabili;

prodotta da fotovoltaico: 140.530,59 kWh illuminazione: fabbisogno di energia elettrica 156.232,20 kWh di cui 89,94% = 140.530,59 kWh da fonti rinnovabili; Acqua calda sanitaria : fabbisogno di energia termica: 187.484,77 kWh di cui 87,81% = 164.630,38 kWh da fonti rinnovabili;

: fabbisogno di energia termica: 187.484,77 kWh di cui 87,81% = 164.630,38 kWh da fonti rinnovabili; Riscaldamento: fabbisogno di energia termica 1.900.967,095 kWh di cui 88,59% = 1.684.066,75 kWh da fonti rinnovabili.

All’inaugurazione i Farinetti hanno spiegato: