Edicola sostenibile a Milano, ecco Tiny Kiosk

Attiva a Milano Tiny Kiosk, prima edicola sostenibile e multifunzionale che punta a essere d'esempio per l'architettura ecologica del futuro.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

L’edicola sostenibile del futuro è già realtà a Milano. Si chiama Tiny Kiosk ed è stata realizzata da Rubner Haus grazie al progetto di ABC – Architetti Barban Cappellari di Vicenza.

A riceverla in dono è stato Omar Decimati, il titolare del vecchio chiosco ora progetto sostenibile, ma anche la città stessa di Milano e suoi cittadini come regalo prezioso. Inaugurata ufficialmente il primo ottobre, l’edicola sfoggia una struttura architettonica dalle forme pulite a metà strada tra una casa e una capanna.

Simbolo di accoglienza e protezione è costruita interamente in legno e asseconda le esigenze attuali legate alla sostenibilità. Una struttura confortevole in grado di valorizzare il lavoro dell’edicolante oltre a trasformarsi in un punto di riferimento per i cittadini stessi. Anche un simbolo di ripartenza per la città di Milano e un esempio degli obiettivi per la società del futuro, legati alla sostenibilità e al rispetto per l’ambiente.

Tiny Kiosk, edicola sostenibile

La Tiny Kiosk è nata dall’idea di uno spazio architettonico con linee semplici e funzionali che può trasformarsi in rifugio e protezione, e che si ispira al concetto di casa. La struttura per questo vanta due formati differenti: quando è aperta rimanda all’immagine della capanna con doppia tettoia e con interni pratici e funzionali, mentre quando è chiusa assume una forma compatta e impenetrabile.

A impreziosirne le linee una serie di cornici e profili in acciaio color antracite con parti a vista in legno laccato, ma nonostante l’aspetto austero conserva la sua vitalità grazie alla presenza di pannelli comunicativi digitali. La crisi dei giornali e della carta stampata ha avuto una ricaduta diretta su chi li vende al pubblico, decretando così la chiusura di molte edicole. Invece la pandemia ha reso chiara l’importanza delle piccole attività presenti sul territorio, veri punti di riferimento per quartieri e zone abitative: come lo stesso chiosco.

Una scelta di materiali sostenibili

Non solo luogo multifunzionale e dalle linee di puro design, il Tiny Kiosk è un elemento nato per rispettare l’ambiente che si inserisce armoniosamente nel contesto urbano. Come ha specificato anche Deborah Zani, amministratore delegato di Rubner Haus:

Oggi si parla spesso di rigenerazione urbana come un modo per fornire alla comunità strutture che abbiano un impatto positivo sull’inclusione e l’integrazione sociale. Il chiosco, che solitamente si trova in una piazza o in un incrocio, è uno dei luoghi di scambio e mondanità per eccellenza.

Fonte: Rubner