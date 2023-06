Come realizzare una girandola fai da te

Una colorata girandola fai da te è un lavoretto semplice che possiamo fare anche con i nostri bambini. Con il vento la vedremo muoversi ad ogni corrente di aria per abbellire giardini o balconi e segnalare in modo vigile ogni folata. Ne possiamo realizzare di bellissime anche adoperando materiali di recupero, per un progetto utile, facile da eseguire e amico del riciclo creativo.

Fonte immagine: Pixabay

Indice Girandola in carta fai da te semplicissima

Non serve grande maestria per realizzare una girandola fai da te bella e colorata, anzi, si tratta di un lavoretto facile che dona grandi soddisfazioni. Una volta compreso il meccanismo e memorizzati i passaggi, ci potremo dilettare a costruire tante girandole variopinte. E, perché no, anche coinvolgere i bambini in un progetto creativo e piacevole.

Di fatto, possiamo adoperare un foglio quadrato di carta o cartoncino nuovi, ma anche puntare sul riciclo di copertine di riviste, o anche delle confezioni dei regali. Il materiale può anche essere diverso, come ad esempio i fogli di plastica non troppo doppi con i quali sono fatte le cartellette porta documenti trasparenti.

L’unica cura è di scegliere materiali facili da maneggiare, che mantengano la forma, ma anche leggeri per consentire al vento di fare la sua magia. Il principio della girandola è quello di lasciarsi accarezzare da ogni folata per mostrare i suoi colori in movimento. Un cartone troppo spesso renderebbe difficile la rotazione quando soffia un venticello soave.

Ma dopo queste premesse, il momento di rimboccarsi le maniche è giunto ed a seguire vedremo quali passaggi seguire per fare delle girandole in pochi minuti.

Girandola in carta fai da te semplicissima

La carta è un materiale meraviglioso, che si presta ad ogni tipo di lavoretto di fai da te, per rendere i nostri pomeriggi creativi e divertenti. Un semplice foglio A4 di cartoncino leggero, si può trasformare in una girandola segnavento. E senza perdere ore di tempo, ma solo 3 minuti di orologio.

Il video ci mostra infatti come fare una girandola a quattro punte in modo veloce, ma ci suggerisce anche il metodo corretto per rendere più complesso il lavoretto. Il principio è infatti avere un fisso centrale, dove ripiegare le ali della girandola.

Ma questo non significa che dobbiamo fermarci alla classica rotazione a quattro punte, ma ampliare i volumi fino a 6 o 8 punte. Non solo, anche le misure della girandola fai da te sono a nostra discrezione. Il che significa realizzare dei modelli piccoli o grandi a seconda delle esigenze e della bella ispirazione del momento.

Per una girandola ci serviranno:

1 foglio di cartoncino A4 del colore preferito

1 puntina da disegno

1 supporto per il manico di plastica o legno

Colla vinilica o a presa rapida

Forbici

Il primo step è di tagliare il foglio a misura: ci servirà infatti una base quadrata e non rettangolare per avere le punte della stessa lunghezza. A questo punto dobbiamo piegare il foglio a triangolo, in un senso e nell’altro per vedere già una suddivisione in quarti. Con una forbice tagliamo le pieghe tenendoci a distanza di un paio di centimetri dal centro.

Non ci resta che piegare le punte verso il centro, senza però schiacciarle troppo e fissarle con la colla vinilica. Uno spillo o una puntina da disegno ci aiuteranno a tenere la carta salda e a non farla staccare. Il retro della puntina va poi fissato al manico della girandola che abbiamo scelto.

In questa fase, se abbiamo deciso di coinvolgere i bambini, è nostra cura fare attenzione a rendere sicuro questo modello. Se la punta dello spillo infatti sborda oltre il manico, la dovremo limare o rendere inoffensiva. In questo caso può bastare coprirla con della colla a caldo e attendere che sia asciutta.

La nostra girandola segnavento è pronta a fare le sue giravolte. Si può lasciare in giardino o in orto domestico, per tenere alla larga i volatili, o la si può mettere in balcone per colorare gli affacci di casa.

A noi la scelta per capire se vogliamo che questo oggetto di fai da te abbia uno scopo utile o solo estetico.