Oggi è la Giornata Mondiale dell’orso polare

Ogni 27 febbraio si festeggia in tutto il globo la Giornata Mondiale dell'orso polare. Ma chi ha inventato questa ricorrenza? Perché è stato necessario istituire questa giornata? E come possiamo festeggiarla visto che non si trovano orsi polari dietro a tutti gli angoli? Andiamo dunque a scoprire qualcosa di più su questa ricorrenza.

Fra le numero giornate mondiali e internazionali, oltre a quella degli uccelli migratori, del rinoceronte, dell’elefante, del leone e della tigre, abbiamo anche la Giornata Mondiale dell’orso bianco. Questa ricorrenza si festeggia ogni anno il 27 febbraio.

Ma a chi è nata l’idea di creare una giornata internazionale per gli orsi bianchi? Qual è lo scopo di questa festività? Ma soprattutto: come va festeggiata?

Quando è nata la Giornata Mondiale dell’orso polare?

La primissima Giornata Mondiale dell’orso polare si è tenuta nel 2005 grazie all’associazione di animalisti nota come Polar Beer International. Questo gruppetto di ambientalisti e scienziati si dedica alla cura e alla protezione degli orsi bianchi. Il loro scopo è quello di preservare sia gli animali che il ghiaccio marino da cui dipendono.

Perché è nata la Giornata Mondiale dell’orso polare?

Il problema è che gli orsi polari rientrano fra le specie vulnerabili a rischio estinzione della IUCN. A causa della perdita di habitat e la carenza di prede naturali, fenomeni provocati dai cambiamenti climatici, ecco che l’orso bianco rischia di scomparire. Il surriscaldamento globale scioglie i ghiacci dell’Artico (ricordati: gli orsi polari si trovano nell’Artico o Polo Nord, mentre i pinguini si trovano nell’Antartico o Polo Sud) e se non verrà fatto qualcosa, anche gli orsi polari rischiano di scomparire entro la fine del secolo.

Ridurre il surriscaldamento globale, usare meno carburanti basati sul carbonio, ridurre le emissioni potrebbe invertire il trend che la Terra ha intrapreso. Salvando il ghiaccio marino ecco che anche la sopravvivenza degli orsi polari potrebbe avere qualche speranza.

Il fatto è che gli orsi polari, per potersi nutrire, hanno bisogno di percorrere ampi territori. Ma se le calotte polari si sciolgono, ecco che il loro habitat ideale scomparirà gradualmente e con esso anche le potenziali prede.

Secondo Polar Bear International la popolazioni di orsi nella baia di Hudson, in Canada, è diminuita del 30% dal 1987 al 2017.

Come si festeggia la Giornata Mondiale dell’orso polare?

Se ti stai chiedendo come festeggiare la Giornata Mondiale dell’orso polare, ecco che potresti leggere il nostro articolo di approfondimento con le dieci curiosità su questo animale. L’alternativa è quella di leggere libri che parlino di questa specie, vedere documentari a tema (sugli orsi polari ce ne sono parecchi) o anche cercare eventi o convegni a tema dalle tue parti.

Potresti anche partecipare a iniziative di sostegno a favore degli orsi polari, magari effettuando una donazione al WWF o ad altri enti similari.

Per i più piccini potresti scaricare disegni e immagini di orsi da internet da colorare e ritagliare. Oppure potresti organizzare una bella maratona cinematografica con film dove compaiono orsi bianchi. Fra i più famosi ricordiamno:

Polar Bear

Dolittle

Il mio amico Nanuk

Il viaggio di Norm

La bussola d’oro

Siamo solo orsi

Timmy Frana

I fan di Pokémon Go potrebbero cercare di cattura Cubchoo, Pokémon di tipo Ghiaccio di quinta generazione che assomiglia a un piccolo orsetto bianco dalla testa azzurra e dal moccio al naso. Tuttavia questo Pokémon può evolversi in Beartic, colossale orso bianco.

E se ancora questo non bastasse, puoi sempre leggere alcune frasi celebri e famose dedicate agli orsi polari (o agli orsi in generale).

Frasi celebri e famose sull’orso polare e non

Ecco alcune frasi famose dedicate all’orso polare (e anche agli altri orsi):

C’è qualcosa di nobile in questa grossa bestia, qualcosa che fa pensare ad un barlume di sentimento umano, sparare ad un orso è come sparare ad un fratello – Ernest Hemingway

Quando sei dove vivono agli orsi selvatici, impara a prestare attenzione al ritmo della terra e di te stesso. Gli orsi non solo rendono l’habitat ricco, ma arricchiscono il tuo essere – Linda Jo Hunter

Non so bene perché ma c’è qualcosa nell’orso che induce ad amarlo – James Oliver Curwood

Gli orsi mi fanno sentire umile, mi aiutano a vedere il mondo dalla giusta prospettiva. Dobbiamo tutelare la natura e i suoi monarchi per noi stessi e per i sogni dei bambini. Dovremmo combattere per queste cose, come se la nostra vita dipendesse da ciò, perché è così – Wayne Lynch

L’orso, come tutte le cose belle, non conosce confini o nazioni: ha dato i nomi alle stelle (Orsa Maggiore, Orsa Minore) e dorme con i nostri figli, sotto forma di peluche – Carlo Grande

Riposare?! Siamo stati in letargo sei mesi. Chi ha bisogno di riposo? – Koda

L’orso può anche andare in letargo, ma non significa che sta lì buono a farsi rubare il miele – Tess Mercer

Gli orsi sono fatti della stessa polvere nostra, respirano la stessa aria e bevono la stessa acqua. Le giornate degli orsi sono scaldate dallo stesso sole, La loro esistenza è vissuta sotto lo stesso cielo, la loro vita è regolata dallo stesso battito di vita, alimentato dalla stessa magica fonte vitale – John Muir

Rispetta sempre Madre Natura. Soprattutto quando pesa 400 chili e sorveglia il suo piccolo – James Rollins

Quando cacciano, gli orsi polari si accucciano davanti a un buco nel ghiaccio e aspettano che la foca metta fuori la testa. Si coprono il naso nero con una zampa per mimetizzarsi nel bianco. Se non fosse per quel naso nemmeno si vedrebbero. Perciò la domanda è: come fanno a sapere che hanno il naso nero? Guardano altri orsi polari? Si vedono riflessi nell’acqua e pensano “sarei invisibile se non fosse per il naso”? Ma penserà così tanto un orso? – Mark Whitacre (Matt Damon), The Informant!

Le femmine sono tutte meno impetuose dei maschi. Fanno però eccezione la femmina dell’orso e la femmina della pantera, che sembrano essere più coraggiose dei loro maschi – Aristotele

Per riuscire a trovare un orso polare bisogna conoscere azimuth e distanza? – Marco Bernardini

L’orso è pura follia – traditore, pazzo, imprevedibile – è una tempesta che spazza via tutto, che ti fa naufragare quando credi di trovarti in piena bonaccia. Da’ retta, Kelderek, non fidarti mai dell’orso. Ti promette il potere di Dio, poi ti tradisce e ti conduce alla rovina – Richard Adams

Senza dubbio non è crudele per natura, ma l’aridità delle regioni che abita lo obbliga necessariamente a gettarsi sugli altri animali, che non possono del resto resistergli – Louis Figuier

Fonti: