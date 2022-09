18 animali in via di estinzione da proteggere, nel mondo e in Italia

Cosa si intende per animali in via di estinzione? Quando si parla di specie a rischio ci si riferisce a specie animali o vegetali che sono a rischio di estinguersi a causa del bassissimo numero di membri della loro popolazione.

Normalmente il fenomeno naturale dell’estinzione delle specie è un procedimento lento, ma dopo la Rivoluzione Industriale, soprattutto a causa del forte impatto dell’uomo sull’ambiente, sull’habitat e sull’ecosistema, ecco che purtroppo tale procedimento si è di molto velocizzato.

In effetti, fra le principali cause che portano alcune specie a estinguersi c’è proprio l’uomo: caccia, bracconaggio, invasione e urbanizzazione degli habitat, inquinamento, cambiamenti climatici tutto concorre a mettere a rischio l’esistenza di numerose specie.

Non è facile classificare o fare un elenco esaustivo di tutte le specie animali a rischio estinzione. Possiamo suddividerle per continenti o anche per classi. Anche perché si stima che ogni giorno si estinguano fino a 200 specie. Inoltre si pensa che entro il 2050 si estingueranno panda, tigri e rinoceronti.

Animali in via d’estinzione in Europa

Secondo la lista rossa degli animali in via d’estinzione realizzata dall’IUCN, in Europa ci sono 1.677 specie europee su 15.060 a rischio estinzione fra animali e vegetali. Fra gli animali più a rischio in Europa abbiamo i seguenti.

Animali a rischio estinzione: Volpe artica

La volpe artica o Vulpes lagopus è una volpe che vive non solo in Islanda e Scandinavia, ma anche in Russia, Canada e Groenlandia. Nonostante la IUCN la classifichi a rischio minimo a causa del suo areale ampio, è comunque a rischio soprattutto in alcune zone a causa dei cacciatori.

Foca monaca

La foca monaca o Monachus monachus è una specie a forte rischio estinzione: in natura ne esistono meno di 700 esemplari. In Italia è rarissimo avvistarne una, al momento esistono piccole colonie in Grecia, Croazia, Turchia, Marocco e Mauritania.

Balena franca

La balena franca o Eubalaena australis è specie protetta sin dal 1937 e fa parte della lista rossa IUCN.

Animali in via d’estinzione in America

Fra Nord America, America Centrale e America del Sud sono tanti gli animali a rischio estinzione.

Animali a rischio estinzione: Condor della California

Il condor della California o Gymnogyps californianus è un animale saprofago a forte rischio estinzione. Venerato dagli indiani e cacciato dai bracconieri europei, il suo areale si è molto ridotto.

Armadillo

L’armadillo o Dasypus novemcintus è un animale sudamericano meno a rischio di altri, pur essendo considerato dannoso per l’uomo, quindi vittima di caccia. Il suo areale, però, si sta diffondendo sia verso nord che verso sud.

Amazzone guance verdi

Anche l’amazzone guance verdi o Amazona viridigenalis è a rischio estinzione, più che altro per via della deforestazione causata dall’uomo. La sua specie fa parte dell’appendice I CITES e in natura ci sono meno di 6mila esemplari.

Animali in via d’estinzione in Asia

Questi sono solo alcuni degli animali a rischio in Asia.

Animali a rischio estinzione: tigri

Fra gli animali più noti a rischio estinzione c’è anche la tigre. La Panthera tigris è il felino più grande di tutti. In India ne sono rimasti solamente poco più di 1.400 esemplari, con tre sottospecie che si sono già estinte.

Panda

Il panda o Ailuropoda melanoleuca è l’animale a rischio estinzione per eccellenza, simbolo anche del WWF. In natura probabilmente ne esistono solamente circa 1.600 esemplari. Caccia, riduzione dell’habitat e problemi riproduttivi sono alla base del loro esiguo numero.

Tartaruga stellata birmana

La tartaruga stellata birmana o Geochelone platynota è fra le specie a rischio estinzione. Spesso confusa con la tartaruga stellata indiana, è molto rara da vedere.

Animali in via d’estinzione in Africa

Tantissimi anche gli animali a rischio in Africa. Fra di essi ricordiamo i seguenti.

Elefante

Sia l’elefante africano che l’elefante asiatico sono animali a rischio estinzione. Il Loxodonta africana è minacciato soprattutto dal bracconaggio e dalla distruzione dell’habitat a opera dell’uomo.

Rinoceronte

Anche il rinoceronte è un animale a forte rischio estinzione nella savana. Alcune sottospecie si sono estinte da poco, mentre altre sono più minacciate di altre: in Africa quello bianco è quello con maggiori esemplari, mentre quello nero è quello più a rischio.

Peggio va ai rinoceronti asiatici: di quello di Sumatra ne esistono 80 esemplari, mentre di quello di Giava solo 65 in natura.

Asino selvatico africano

Oltre ad alcune zebre, anche l’asino selvatico africano o Equus africanus è a rischio. Per questo motivo diversi parchi nazionali hanno istituito delle aree protette per questo animale.

Animali in via d’estinzione in Oceania

Questi sono solo alcuni esempi di animali a rischio estinzione in Oceania.

Diavolo della Tasmania

Il diavolo della Tasmania o Sarcophilus harrisii è un marsupiale a forte rischio a causa anche della diffusione fra gli esemplari della sua specie di un tumore trasmissibile tipico di questo animale. Per questo motivo il governo della Tasmania ha istituito dei programmi per proteggerlo.

Dingo

Il dingo o Canis lupus dingo non è forse a grave rischio come altri animali, ma soffre di un problema diverso: la sua ibridazione col cane domestico fa sì che sia difficile mantenere pura questa specie. Da lì la necessità di proteggerli.

Koala

Altro simbolo per eccellenza degli animali a rischio estinzione: il koala. Il Phascolarctos cinereusè un marsupiale considerato vulnerabile. Fra caccia, malattie, difficoltà di alimentazione e di riproduzione, senza considerare le specie invasive e la perdita di habitat, fanno sì che il loro numero sia in calo.

Animali in via d’estinzione in Artide e Antartide

Infine ecco alcuni animali a rischio al Polo Nord e al Polo Sud.

Orso polare

Ancora una delle specie più note a rischio estinzione: stiamo parlando dell’orso polare. L’Ursus maritimus vive nel Polo Nord e nella zona glaciale artica. Pur essendo il più grande carnivoro della terraferma, la sua specie è minacciata dall’uomo.

Beluga

Il beluga o Delphinapterus leucas è un cetaceoche vive lungo le coste artiche e zone limitrofe. In natura ci sono intorno ai 100mila esemplari, ma il problema qui è che è un numero in forte diminuzione. Fra caccia, perdita di habitat, inquinamento e malattie, anche questa specie è a rischio.

Pinguino imperatore

Anche il pinguino imperatore o Aptenodytes forsteri dell’Antartide è a rischio estinzione. Non fra le specie più a rischio, viene considerata dalla IUCN a rischio imminente.

Top 10 animali in via d’estinzione

Non è facile stilare una classifica dei 10 animali più a rischio estinzione. I numeri variano di continuo, alcune specie si estinguono e altre entrano nella zona a rischio. Inoltre non è sempre facile scoprire in tempo reale quali specie a rischio estinzione si sono effettivamente estinte. Ecco dieci animali a rischio estinzione:

Tigre Salamandra gigante cinese Gorilla di montagna Lemure del Madagascar Elefante di Sumatra Lepardo di Amur Orso polare Foca monaca Tartaruga liuto Rinoceronte

Ma sono altrettanto a rischio anche il Saola, la Farfalla monaca, l’Amazzone impeiale, l’Orango di Tapanuli, il Pangolino del Borneo, il Vaquita. E in Italia? Anche qui da noi purtroppo ci sono alcune specie a rischio estinzione come:

Lupo Orso Bruno Marsicano Stambecco alpino Capovaccaio Pernice bianca Aquila del Bonelli Pipistrelli Trota mediterranea

Quali sono i mammiferi in via di estinzione?

Possiamo anche classificare gli animali in via d’estinzione in base alla classe. Per esempio, fra i mammiferi a rischio estinzione abbiamo anche:

Panda gigante

Panda minore

Balenottera azzura

Cammello

Aye-Aye

Rinoceronte

Dugongo

Elefante

Foca monaca

Vaquita

Orango

Saola

Echidna dal becco lungo

Tigri

Quali sono i rettili in via di estinzione?

Ci sono anche parecchi rettili a rischio estinzione:

Lucertola delle Eolie

Tartaruga embricata

Alligatore cinese

Testuggine raggiata

Tartaruga di Kemp

Coccodrillo di Cuba

Iguana di Navassa

Quali sono gli uccelli in via di estinzione?

Fra gli uccelli in via di estinzione ci sono:

Corvo delle Hawaii

Picchio imperiale

Sula di Tasmania

Grifone del Bengala

Condor della Calfiornia

Aquila delle Filippine

Albatro marezzato

Quali sono gli anfibi in via di estinzione?

Anche gli anfibi sono a rischio estinzione:

Axolotl

Rospo dorato

Rana muscosa

Salamandra di amji

Geotritone del Supramonte

Quali sono i pesci in via di estinzione?

Fra i pesci in via d’estinzione abbiamo anche:

Storione

Storione beluga

Scleropages formosus

Quali sono gli invertebrati in via di estinzione?

Fra gli invertebrati a rischio estinzione annoveriamo anche: