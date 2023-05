Giornata europea dei parchi: cos’è ed eventi

La Giornata europea dei parchi viene celebrata in tutta Europa. La data è quella del 24 maggio, a ricordare il giorno in cui nel 1909 in Svezia hanno istituito il primo parco nazionale in Europa. In Italia abbiamo dovuto aspettare il 1922, per i primi due parchi nazionali: il Gran Paradiso e il parco d'Abruzzo. Il tema del 2023 è "Costruire sulle nostre radici".

Il 24 maggio di ogni sanno nel vecchio continente si celebra la Giornata Europea dei Parchi e delle aree protette. Un giorno per ricordare quanto sia importare preservare queste aree verdi, un patrimonio da difendere e da vivere. La data non è stata scelta a caso e, ormai da molti anni, in Europa sono tanti gli eventi che riguardano questa importante giornata. Scopriamo, allora, cos’è, come è nata e quali gli eventi dell’edizione 2023.

Cos’è la Giornata europea dei parchi

Il 24 maggio si celebra in tutta Europa la Giornata europea dei parchi. Tutto è nato su iniziativa della Federazione Europea dei Parchi (EUROPARC), di cui Federparchi è la sezione italiana, e la data del 24 maggio per la Giornata mondiale non è stata scelta a caso. Si è voluto ricordare il giorno in cui nel 1909 in Svezia hanno istituito il primo parco nazionale in Europa.

Nel resto del continente ci sono voluti anni prima di seguire l’esempio. Come ad esempio in Italia: il primo parco nazionale è stato creato nel 1922 e facciamo riferimento al Parco del Gran Paradiso e al Parco d’Abruzzo, divenuto poi Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise. Nel 1993, invece, è stato istituito il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi.

Ogni anno, da quando è stata istituita, la giornata si concentra su un tema ben specifico, che viene individuato l’anno precedente in occasione della Conferenza Internazionale di Europarc, che è di solito in programma nei primi giorni d’autunno. L’evento dura più giorni, in quella che è definita la Settimana dei Parchi. Tanti gli eventi e numerose sono le iniziative organizzate soprattutto nei parchi nazionali e nelle aree protette per poter permettere a tutti di partecipare.

Giornata europea dei parchi 2023, tema

Lo slogan della Giornata europea dei Parchi 2023, che si celebra il 24 maggio, è “Costruire sulle nostre radici“. La Federparchi invita tutti a comprendere il valore profondo del patrimonio naturale nazionale e di quanto sia fondamentale proteggerlo, aiutando a tutelare la biodiversità e il territorio.

Giornata europea dei parchi 2023: eventi

Sono tanti gli eventi che in tutta Europa e anche in Italia vengono organizzati nella Giornata europea dei parchi. Incontri a tema, mostre, attività, anche per bambini e per le scuole, manifestazioni, escursioni e molto altro ancora.

Sono più di 100 le segnalazioni di iniziative promosse dalle aree protette in tutta Italia che hanno luogo in questi giorni (qui il programma completo). Tutti gli eventi culmineranno il 24 maggio con la celebrazione di Federparchi presso la sede di RomaNatura, nella Riserva di Monte Mario nel cuore della capitale.

Ma quali sono i parchi nazionali in Italia dove sicuramente verranno organizzate iniziative per celebrare questa importante giornata?

Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise Parco Nazionale dell’Alta Murgia Parco Nazionale dell’appennino Lucano – Val d’Agri-Lagonegrese Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano Parco Nazionale dell’Asinara Parco Nazionale dell’Aspromonte Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Parco Nazionale delle Cinque Terre Parco Nazionale del Circeo Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona e Campigna Parco Nazionale del Gargano Parco Nazionale del Gran Paradiso Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga Parco Nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu Parco Nazionale della Maiella Parco Nazionale dei Monti Sibillini Parco Nazionale dell’Isola di Pantelleria Parco Nazionale del Pollino Parco Nazionale della Sila Parco Nazionale dello Stelvio Parco Nazionale della Val Grande Parco Nazionale del Vesuvio Parco Nazionale di Portofino (perimetrazione provvisoria)

