“Amate Sponde”, il film di Egidio Eronico in sala il 14 marzo: la clip in esclusiva per GreenStyle

Amate Sponde, un racconto visionario e straordinario dell’Italia e del suo paesaggio fisico e umano, arriva al cinema il 14 marzo 2023.

Il 14 marzo, il giorno in cui verrà celebrata la Giornata nazionale del Paesaggio, arriverà nei cinema italiani il nuovo film di Egidio Eronico, Amate Sponde, un racconto visionario e straordinario dell’Italia e del suo paesaggio fisico e umano presentato in prima mondiale alla Festa del Cinema di Roma e al Torino film Festival.

Amate Sponde, distribuito da Luce Cinecittà, è un’esperienza di immagini e musica in cui gli spettatori potranno scoprire l’Italia da una prospettiva spettacolare, come solo il cinema sa fare. Oltre alla regia di Egidio Eronico e alla fotografia di Sara Purgatorio, il film può vantare anche la colonna sonora a firma di Vittorio Cosma, storico componente della Premiata Forneria Marconi e da anni collaboratore di Elio e le Storie Tese.

Questa è la sinossi ufficiale di Amate Sponde:

Italia. Una ricognizione sul corpo globale del Paese, posando lo sguardo sui suoi lineamenti fondamentali, da quello geo-fisico e ambientale a quello economico e produttivo, da quello socio-demografico e abitativo a quello antropologico e culturale. Il racconto per sole immagini e musica di un territorio nella sua attuale fisionomia, un Atlante domestico di meraviglie a volte incomprese e di luoghi conosciuti, amati e spesso smarriti. E di gente colta nel suo vivere in un habitat ad alta stratificazione, tra la grandezza ancora fruibile del passato e l’apparente stasi del presente. Un’Italia segnata da forti disuguaglianze e ciò nonostante in continua trasformazione nella difficile corsa verso uno sviluppo sostenibile, problematicamente sospesa tra il vecchio e il nuovo e alla sempre più ardua ricerca di un equilibrio per salvaguardare il proprio èthos.

Oggi siamo in grado di mostrarvi in esclusiva da Amate Sponde, dedicata ai fiumi d’Italia, più brevi rispetto al resto d’Europa perché tranciati dagli Appennini, ma numerosi grazie alla relativa abbondanza delle piogge, almeno fino ad oggi visto che la cronaca recente ci sta mettendo in guardia su un futuro tutt’altro che roseo per i corsi d’acqua del Bel Paese.

Amate Sponde, prodotto da EiE Film, Schicchera Production e Sky in coproduzione con Luce Cinecittà, può vantare la media partnership di CNR Consiglio Nazionale delle ricerche Legambiente e IIT Istituto Italiano di Tecnologia di Genova, con l’adesione di ISPRA Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, WWF Italia, Società Geografica Italiana e INAF Istituto Nazionale di Astrofisica.