Hai mai visto la casa di Gerry Scotti? Il co-conduttore di Sanremo vive in una dimora da sogno.

Amatissimo dal pubblico di telespettatori italiani, Gerry Scotti è stato chiamato a partecipare anche al Festival di Sanremo 2025, a fianco del collega e amico Carlo Conti. Scotti da sempre è uno dei nomi di punta della televisione italiana e la sua presenza al festival è attesa da tutti: la sua simpatia travolgente, la professionalità con cui fa fronte a tutte le dirette, gli imprevisti, gli ospiti e i concorrenti dei suoi amatissimi telequiz, lo rendono un conduttore coi fiocchi, attento, rassicurante e talentuoso.

Ma forse anche i suoi fan più sfegatati non hanno mai visto la casa del conduttore Mediaset: Gerry Scotti si è trattato bene e vive in una dimora che tutti posso invidiare. Ecco dove si trova e come è fatta dentro e fuori.

Dove abita Gerry Scotti: la sua casa pazzesca da sogno a Milano

Da un tradizionalista come Gerry Scotti ci si potrebbe aspettare una dimora classica, magari un po’ retrò, di gran classe e con pezzi antichi di livello. Ma la casa in cui vive il conduttore è di tutt’altra fattura! Uno splendido loft esclusivo in pieno centro a Milano, elegante, chic, moderno e davvero per pochi.

Il loft si trova al settimo piano di un palazzo nel centro del capoluogo lombardo, di grande valore storico e artistico. La posizione della casa offre una vista mozzafiato sulla città e una luminosità davvero difficile da ricreare altrove. Il tutto si sposa con ampi spazi interni, arredati con semplicità e gusto: parquet bianchi, tappeti, design moderni e fluidi. Complice di tutta questa maestria nell’arredare è la compagna di vita di Scotti, Gabriella Perini, architetta e interior designer. E il suo tocco si vede!

Non si hanno molte foto a disposizione, per la riservatezza che da sempre contraddistingue la coppia. Gabriella Perini non ha nulla a che fare con il mondo dello spettacolo e il suo Gerry la tiene ben protetta da occhi indiscreti, paparazzi e gossip di qualsiasi genere. Lui stesso tiene molto alla sua intimità e non mischia mai la vita privata con un lavoro che lo rende così in vista dal pubblico. Da qualche scatto sui social di possono scorgere gli interni luminoso, spaziosi ed eleganti e i pezzi d’arredamento di gusto che la coppia ha scelto per il design del loro nido d’amore.