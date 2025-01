Hai visto com’è diventata oggi Barbara D’Urso? La conduttrice dopo l’addio a Mediaset cambia look.

La regina di Mediaset Barbara D’Urso sarà anche andata via dalla sua rete, ma di certo non ha lasciato i cuori degli italiani, che hanno continuato a seguirla in massa su tutti i social e a sostenerla, nonostante il periodo affatto facile dopo la fine della sua conduzione di “Pomeriggio 5“. Un programma ormai storico della tv privata italiana che molti telespettatori pensano non sia più lo stesso senza la sua conduttrice prediletta, che ha dovuto dire addio a Mediaset in seguito ad un cambiamento repentino di tutte le reti tv.

Dopo diversi mesi in cui la nostra D’Urso non si è fatta molto vedere in televisione, o almeno decisamente meno di prima, il nuovo anno ha portato anche un cambio di look per la conduttrice. Com’è diventata dunque oggi Barbara? Le foto sui social fanno impazzire tutti.

Barbara D’Urso: com’è oggi dopo l’addio a Pomeriggio 5

Non ha di certo perso la sua incredibile femminilità Barbara D’Urso, nonostante il nuovo look stia raccogliendo consensi sui suoi profili social. Su Instagram, infatti, ha pubblicato diversi scatti che la ritraggono con un nuovo aspetto sbarazzino e giovanile, che ben si sposa con la sua personalità esplosiva e allegra. Gonna di jeans, camicia rossa a quadretti variopinta e il suo consueto sorriso che ha conquistato tutti.

Nella sua nuova vita dopo “Pomeriggio 5“, Barbara non ha paura di mostrarsi sui social anche al naturale, senza trucco e senza inganno, dimostrando a tutti gli hater e i detrattori la sua bellezza nature, anche appena uscita dalla doccia. Per la conduttrice lasciare il suo amato programma non è stato facile. Aveva dedicato alcune parole all’accaduto proprio su Instagram, alla prima puntata della nuova stagione senza di lei. “È stata un’avventura straordinaria -ha scritto – che mi ha permesso di portare avanti battaglie sociali, di intervistare tutti i leader politici fino all’ultima campagna elettorale, di informarvi e tenervi compagnia durante i mesi bui della pandemia”.

Molti nei commenti si sono uniti al rammarico di Barbara per non condurre più uno dei programmi di punta di Canale 5 e della Mediaset in generale. Molti si sono lamentati che il programma non sia stato chiuso vista la mancanza della sua colonna portante. Non si sa come andrà il futuro, ma quello che è certo è che Barbara D’Urso ha lasciato un segno nel cuore di tutti i telespettatori italiani.