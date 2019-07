Gengive ritirate e sanguinanti: cause, cosa fare e ricrescita

Fonte immagine: Pxhere

La retrazione gengivale può portare alla perdita del dente: come prevenirla e quali rimedi adottare per favorire la completa guarigione.

Parliamo di: Rimedi naturali

Può capitare di notare una evidente retrazione delle gengive che sembrano ritirarsi verso la radice, lasciando scoperta la parte superiore del dente. Non è certamente un segnale da sottovalutare, soprattutto se accompagnato da sanguinamento gengivale mentre si spazzolano i denti o anche mentre si mastica.

Di cosa si tratta? In presenza di gengive ritirate il consiglio è sempre quello di prenotare tempestivamente una visita di controllo dal proprio dentista di fiducia, il quale potrà verificare lo stato di salute della bocca in generale. È fondamentale non rimandare il controllo anche in assenza di altri sintomi o fastidi, infatti la retrazione gengivale potrebbe progredire portando anche alla perdita del dente.

Cause e sintomi

Dietro una recessione gengivale possono nascondersi diverse problematiche:

rotazione di alcuni denti;

gengive molto sottili;

spazzolamento troppo energico;

troppo energico; uso scorretto del filo interdentale ;

; scarsa igiene orale con la conseguente formazione di placca batterica e tartaro;

con la conseguente formazione di placca batterica e tartaro; malocclusione dentale;

dentale; bruxismo;

carenze vitaminiche;

fumo ;

; disturbi alimentari, come la bulimia.

Chi soffre di retrazione gengivale può avvertire una maggiore sensibilità al freddo o al caldo, in quanto il colletto dentale è scoperto. È possibile, inoltre, notare una certa discromia e un ingiallimento della radice che non è ricoperta da smalto come il resto della superficie dentale, così come andare incontro alla formazione di carie che riguardano nello specifico la radice dentale. Il sanguinamento è una conseguenza dell’infiammazione gengivale e può essere accompagnato da gonfiore e arrossamento: a tal proposito è importante distinguere tra una semplice gengivite, condizione reversibile e temporanea, e una vera e propria parodontite che può essere definita come un’infezione batterica dei tessuti e dell’osso alveolare che servono per sostenere il dente. Spesso, infine, chi presenta gengive retratte soffre anche di alitosi.

Rimedi e ricrescita

Rimediare alla retrazione gengivale può non essere un procedimento facile e veloce, infatti molto dipende dal livello di retrazione e dalla causa scatenante. È fondamentale effettuare un’igiene orale scrupolosa, eliminando la placca e programmando sedute di detartrasi regolari. In via preventiva, inoltre, è indispensabile rispettare alcune regole base:

usare uno spazzolino a setole medie procedendo dalla gengiva verso il dente, e non viceversa;

adoperare regolarmente filo interdentale ed eventualmente scovolini negli spazi tra dente e dente, procedendo con delicatezza;

sottoporsi a una seduta di igiene orale a cadenza semestrale;

limitare il consumo di zuccheri ;

; evitare fumo, alcol e limitare il consumo di cibi e bevande acide;

consumare alimenti ricchi di vitamine.

Per far ricrescere la gengiva, in casi particolarmente gravi, potrebbe essere necessario sottoporsi a un intervento di chirurgia che prevede un innesto di tessuto molle. È anche possibile favorire la salute delle gengive utilizzando alcuni rimedi naturali che sfiammano e tonificano: