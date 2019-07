Picchi di stress e nervosismo, colpa del grande caldo: consigli utili

Sempre a questo proposito devono essere evitati quegli impegni che risultino chiaramente oltre le proprie possibilità, sia mentali che fisiche. La disidratazione ha ripercussioni sia sullo stato fisico che su quello psicologico, andrà quindi evitata accuratamente attraverso una corretta idratazione. Scegliere quando possibile l’acqua, evitando in ogni caso prodotti come caffè e alcolici. Per quanto riguarda il sonno cercare di dormire in un ambiente tranquillo così da massimizzare la qualità del riposo.

Gli effetti dell’afa sulle cellule cerebrali altererebbero i livelli di minerali e stimolerebbero il manifestarsi di sensazioni di “pericolo e di allarme”. Gli effetti possono essere fobie e paure irrazionali oltre a reazioni aggressive. Per evitare tali problemi l’esperta suggerisce alcune soluzioni per minimizzare l’impatto del grande caldo sulle reazioni emotive. A cominciare da un corretto piano degli impegni quotidiani, per evitare un inutile dispendio energetico su impegni irrealizzabili.

