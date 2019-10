Gatto Balinese: caratteristiche, pedigree, curiosità

Fonte immagine: BravissimoS via iStock

Il gatto Balinese è un felino dall'aspetto elegante e aristocratico, ma dall'indole affettuosa, sempre alla costante ricerca dell'attenzione.

Parente stretto del siamese, il gatto Balinese è un esemplare dall’incedere elegante e sinuoso, tanto da ricordare le movenze dei balli balinesi, caratteristica che ne ha definito il nome. In apparenza può sembrare un animale poco incline al movimento e distaccato, forse per un innato piglio aristocratico, ma il Balinese invece è un amico forte, resistente e anche molto socievole. Molto ubbidiente e affettuoso, può comunque cadere nel tranello della gelosia: conoscere le sue caratteristiche è molto importante, in particolare se si vuole accogliere un esemplare aprendogli le porte di casa.

Aspetto fisico

Il gatto Balinese possiede una fisicità snella, con zampe lunghe e affusolate, con un portamento fiero e superbo, forse in apparenza snob ma mai altezzoso. Felino raffinato, difficilmente accumula peso fino a perdere le innate proporzioni eleganti, ma è un esemplare tenace, forte e particolarmente resistente a dispetto delle zampe snelle e leggere. Il mantello morbido e setoso può virare dal color avorio passando per il crema e per il tigrato, ma ciò che lo caratterizza sono punti di colore più scuro su zampe, coda e orecchie. La stessa tonalità che impreziosisce il muso con una mascherina più scura di forma morbidamente triangolare, che evidenzia gli occhi a mandorla blu.

Carattere

Animale dall’indole affettuosa, è molto simile al Siamese di cui è parente: sempre alla ricerca di coccole risulta socievole con tutti e anche con gli altri animali. Il Balinese è obbediente e tranquillo, ma anche particolarmente geloso e possessivo nei confronti dell’umano preferito: per questo è necessario saper dosare attenzioni e amore per non creare crisi familiari. Risulta comunque indipendente e aristocratico. anche se comunica le sue necessità attraverso un miagolio delicato e soave, utile a rimarcare il suo stato di bisogno. Gatto serafico non crea problemi e non ama fare dispetti, si adatta perfettamente alla vita casalinga seguendo i ritmi della famiglia e prediligendo l’interazione con i più piccoli. Non ama particolarmente la solitudine ma adora le dinamiche rilassate e tranquille.

Cure e pedigree

Il gatto Balinese richiede qualche attenzione in più a partire dalla dieta, che deve risultare corretta, secondo le indicazioni del veterinario, quindi una pulizia costante del pelo per mantenere inalterate la morbidezza e l’igiene. È un gatto longevo e, per agevolare questa caratteristica, è meglio acquistarlo presso un allevamento certificato, così che possa rilasciare tutta la documentazione ed il pedigree. Le cifre del gatto Balinese si aggirano tra i 700 ed i 1.000 euro.

Curiosità

Il gatto Balinese nasce in America all’inizio del ‘900 dall’incrocio tra un gatto d’Angora e un Siamese: un tentativo per ottenere un esemplare a pelo lungo, ma la dominante a pelo corto non sembrava cedere il passo. Accantonato il progetto, venne ripreso solo nel 1950 quando due allevatori ottennero due cuccioli di Siamese a pelo lungo, avviando un programma per definire la nuova tipologia di razza e ribattezzandola Balinese. Animale piuttosto loquace, riesce a trovare un modo per interagire con tutti.