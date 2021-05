Coppia trasforma un furgone in casa e va a viverci con i gatti

Fonte immagine: Unsplash

Coppia inglese trasforma un furgone in una comoda abitazione su ruote utile per la vita on the road in compagnia dei due gatti di affezione.

Una vita on the road quella della coppia inglese formata da Lee e Sarah, i due durante la pandemia da COVID-19 hanno ridisegnato i confini delle loro vite. Una rimodulazione necessaria che ha preso il via dal loro furgone, un modello del 2019 ribattezzato Vambo che si è trasformato in una casa su ruote. I due che lavorano per il settore della Difesa del Regno Unito hanno collaborato apportando modifiche sostanziali al mezzo di trasporto, con interventi di pura ingegneria e tocchi design.

Le dinamiche esistenziali imposte dalla pandemia hanno spronato la coppia a cambiare i loro programmi esistenziali, in particolare dopo aver annullato una serie di attività legate alla vendita di alcune case e alle vacanze. E così il furgone si è trasformato in una risposta valida e sicura, per un’esistenza in viaggio alla scoperta di nuovi spazi e luoghi. Una condizione vissuta in piena tranquillità e comodità.

Trasformano il furgone in una casa, ci vivranno con i due gatti

Il dinamico Vambo si è così trasformato in una dimora su ruote, completamente stravolto al suo interno tanto da poter ospitare comodamente i due con i loro adorabili gatti. La base del furgone presenta una nuova pavimentazione in legno dal look nordico, con tanto di vano porta oggetti dietro al sedile del conducente.

È presente un’area dedicata alla cottura con tanto di spazio apribile, in grado di rivelare il fornello da campeggio con tanto di asse trasformabile in tavolo. Tutto è organizzato nei minimi dettagli così da sfruttare al massimo ogni spazio, ogni piano e vano nasconde zone dove stipare e conservare elementi utili.

Come ad esempio i prodotti per i gatti di affezione Tommy e Arthur, mentre il lavandino fai da te è creato con una pentola in rame con rubinetto coordinato. L’acqua è pompata con un comodo pedale così da limitare anche i consumi, mentre l’area WC è costituita da un bagno portatile e pieghevole mentre la doccia da una pompa semplice, ma economica.

Anche il letto è estraibile così da ottimizzare gli spazi, il tutto illuminato con luci a LED. L’esperienza di vita in viaggio è risultata così positiva e affascinante che la coppia ha venduto il primo furgone in favore di un secondo modello, più spazioso e con un’area superiore in grado di rendere i viaggi più comodi.

Fonte: TreeHugger