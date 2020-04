Fotovoltaico: nuovo record di efficienza, conversione vicina al 50%

Nuovo record di efficienza ottenuto dal fotovoltaico, con i ricercatori del NREL giunti sino al 47,1%.

Nuovo record di efficienza per il fotovoltaico, che sfiora il 50% di conversione della luce solare. A ottenere il risultato sono stati i ricercatori del National Renewable Energy Laboratory (NREL), negli USA, che grazie a celle solari a sei giunzioni sono arrivati a una percentuale del 47,1% (superato il precedente record del 46%, stabilito nel 2014 dal Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems). I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature Energy.

I ricercatori del National Renewable Energy Laboratory hanno realizzato celle solari a sei giunzioni, arrivando al 47,1% grazie all’utilizzo di 140 strati di materiali semiconduttori per convertire ulteriori frazioni dello spettro di luce in elettricità. Come ha dichiarato John Geisz, a capo della ricerca e ricercatore principale nell’High-Efficiency Crystalline Photovoltaics Group del NREL:

Questo dispositivo dimostrata davvero lo straordinario potenziale delle celle solari multigiunzione.

Una struttura multistrato che potrebbe avere costi proibitivi in un’ottica di produzione di fotovoltaico su scala commerciale (rispetto alle convenzionali celle in silicio). Potrebbe però trovare spazio in ambiti più di “nicchia”, come le coperture di satelliti o stazioni spaziali, dove sono richieste prestazioni di altissimo livello.

Tuttavia potrebbe essere possibile anche produrle in quantità ridotte e impiegarle all’interno di impianti solari a concentrazione. Ha dichiarato Ryan France, co-autore dello studio:

Un modo di ridurre i costi è quello di ridurre l’area richiesta. È possibile utilizzando uno specchio per catturare la luce e focalizzare la luce verso un unico punto. A quel punto puoi cavartela con un centesimo o con un millesimo del materiale, comparato con una cella al silicone piatta. Puoi utilizzare molto meno materiale semiconduttore per concentrare la luce. Un vantaggio aggiuntivo è che l’efficienza aumenta quando concentri la luce.

Fonte: Nature Energy