Fotovoltaico: i 10 trend dei prossimi anni secondo Huawei

Fotovoltaico in piena evoluzione secondo Huawei, che anticipa i 10 trend principali per il settore solare.

Energie rinnovabili sempre più al centro del fabbisogno energetico secondo Huawei. Secondo il gigante asiatico nei prossimi 5-10 anni le fonti pulite assumeranno un ruolo di primo piano per l’approvvigionamento di energia, soprattutto per l’incremento di fattori come la sicurezza, l’affidabilità, ma anche un ottimo rapporto “costi-benefici”. Un cambiamento che interesserà anche l’Italia, che per centrare gli obiettivi sul clima dovrà installare 30 GW di nuova capacità rinnovabile.

Secondo Huawei il fotovoltaico guiderà questo cambiamento, che per avere luogo necessiterà anche di un adeguato supporto tecnologico per la gestione degli impianti. Ha dichiarato Huawei in un comunicato:

In risposta a questa sempre più marcata esigenza e con il rapido sviluppo delle emergenti tecnologie ICT, come AI, cloud, big data e 5G, e considerando i recenti trend in tema di tecnologia del settore energetico, Huawei grazie al proprio team di esperti del settore ha identificato i 10 trend emergenti per il settore fotovoltaico proiettati al 2025. Questi trend prendono in considerazione principalmente quattro fattori: costo medio ponderato dell’energia elettrica (LCOE), compatibilità con la rete elettrica, convergenza intelligente, sicurezza e affidabilità. I trend mirano a guidare l’industria verso lo sviluppo di soluzioni intelligenti ed ecocompatibili e a fornire approfondimenti in tema di innovazione promuovendo un rapido sviluppo della nuova industria energetica.

Di seguito i 10 trend individuati da Huawei per il fotovoltaico dei prossimi anni: