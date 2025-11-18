Related Stories

Lasciare l’auto nel parcheggio per supermercato per andare altrove: la legge è chiarissima Questa pratica, apparentemente comoda, nasconde però diverse implicazioni legali che è importante conoscere per evitare sanzioni.

Lasciare l’auto nel parcheggio per supermercato per andare altrove: la legge è chiarissima

Novembre 17, 2025
Maxi multa e patente sospesa, da oggi questa abitudine al volante ti costa carissimo: non puoi più farlo la transizione non è priva di difficoltà, e ci si chiede se il mercato sarà in grado di sostenere una domanda crescente di veicoli sostenibili.

Maxi multa e patente sospesa, da oggi questa abitudine al volante ti costa carissimo: non puoi più farlo

Novembre 14, 2025
Carta d’identità, nuova stangata: fino a 10.000 euro per chi è nato in questi anni Carta d'identità: cosa cambia nel 2026

Carta d’identità, nuova stangata: fino a 10.000 euro per chi è nato in questi anni

Ottobre 24, 2025
Change privacy settings
×