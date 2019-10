Formiche 10 volte più veloci di Usain Bolt: si trovano nel Sahara

Nel deserto del Sahara vivono le formiche più veloci del mondo: possono superare di ben 10 volte la frequenza di passo del record Usain Bolt.

Nel Sahara vivono le formiche più veloci del mondo, capaci di raggiungere frequenze di passo di 10 volte maggiori rispetto a Usain Bolt, il corridore record mondiale. È proprio la repentinità dei movimenti a caratterizzare le Cataglyphis bombycina, delle formiche dal corpo brillante, forse una strategia per adattarsi al clima torrido del deserto africano.

Sono stati i ricercato dell’Università di Ulm, in Germania, a studiare la singolare velocità di queste formiche. Gli esperti hanno monitorato il comportamento degli insetti nel deserto di Douz, in Tunisia, dove intere colonie vivono indisturbate nonostante temperature davvero proibitive e una sabbia cocente. E grazie anche a videocamere in grado di catturare movimenti rapidissimi, sono state misurate le loro capacità: questi esemplari possono compiere 85.5 centimetri al secondo, galoppando letteralmente sulla sabbia. Una distanza percorsa che, nella pratica, si traduce in ben 108 volte la lunghezza del loro corpo.

Le formiche in questione hanno sviluppato diverse strategie adattive per evitare i danni del caldo tipico del deserto. Innanzitutto, presentano sul loro corpo un fitto manto di peli riflettenti: questi, oltre a risultare brillanti una volta illuminati dal sole, fungono da vero e proprio scudo al caldo. Ancora, l’evoluzione ha permesso loro di muovere le zampe in modo rapidissimo, tanto che il momento di contatto con la sabbia rovente dura all’incirca 7 millisecondi. Non ultimo, quando effettuano grandi spostamenti ricorrono a un vero e proprio galoppo – un movimento che consente loro di similare una sorta di volo – adagiando le zampe 47 volte sul terreno in un solo secondo e percorrendo poco meno di un metro nello stesso periodo di tempo.

Così come riferisce Repubblica, queste formiche hanno scansato dal primo posto, nel record mondiale degli insetti più veloci, le appartenenti alla specie Cataglyphis fortis. Queste ultime, sempre diffuse in Tunisia, con i loro salti arrivano a percorrere “solamente” una sessantina di centimetri.

