La frutta di Eurospin è tra le più acquistate in Italia, ma molti si chiedono se sia davvero italiana e di buona qualità. Ecco la verità sulla sua provenienza e sulla filiera di produzione.

La frutta è uno dei pilastri della dieta mediterranea, presente ogni giorno sulle nostre tavole in mille varianti. Ma sappiamo davvero da dove arriva quella che compriamo al supermercato? Molti consumatori si fidano solo dei marchi più noti, credendo che l’assenza di un nome pubblicizzato sia sinonimo di qualità inferiore. In realtà, la verità è molto diversa — e sorprendente. Uno degli esempi più interessanti è quello di Eurospin, catena italiana di discount che negli anni ha costruito una reputazione basata su prodotti buoni, controllati e accessibili. Anche nel reparto ortofrutta, spesso si trovano frutti dall’aspetto impeccabile e dal prezzo contenuto. Ma da dove provengono davvero?

La frutta di Eurospin: una filiera tutta italiana

Fondata nel 1993, Eurospin è oggi una delle realtà più diffuse in Italia, con oltre 1.200 punti vendita sul territorio nazionale. La sua filosofia è semplice: offrire prodotti di qualità eliminando i passaggi superflui della distribuzione, come pubblicità e intermediari. Questo consente di mantenere prezzi più bassi, senza rinunciare alla bontà e alla sicurezza alimentare.

Anche la frutta venduta nei supermercati Eurospin segue questa logica. Una parte importante della produzione arriva da partner italiani affidabili e certificati, come Orogel, un marchio noto per l’attenzione alla filiera agricola e al rispetto dell’ambiente. Molti dei prodotti ortofrutticoli Eurospin, infatti, derivano da coltivazioni nazionali, dove il controllo su pesticidi e sostanze chimiche è severo. La catena punta sempre più su prodotti a chilometro zero, coltivati in Italia, per garantire freschezza e sostenibilità.

Tra le linee più apprezzate c’è “Amo Essere Biologico”, che include frutta e verdura proveniente da coltivazioni biologiche certificate, senza l’uso di pesticidi o fertilizzanti di sintesi. La collaborazione con Orogel assicura una selezione attenta delle materie prime, mantenendo standard elevati di sicurezza alimentare e tracciabilità. Eurospin riesce così a coniugare qualità, risparmio e rispetto per l’ambiente, offrendo un prodotto accessibile ma controllato, spesso proveniente da aziende agricole italiane che rispettano pratiche sostenibili.

Prezzi bassi senza rinunciare alla qualità

Uno dei motivi per cui la frutta di Eurospin costa meno rispetto ad altri supermercati è legato alla mancanza di costi pubblicitari. I prodotti non vengono spinti da campagne marketing, ma venduti con marchi propri, frutto di accordi diretti con produttori selezionati. In questo modo, l’azienda elimina gli intermediari e abbassa i costi finali per il consumatore.

Molti clienti restano stupiti nello scoprire che la qualità della frutta Eurospin è spesso pari, se non superiore, a quella di catene più costose. Le mele, le pesche, i kiwi e le arance provengono per la maggior parte da coltivazioni italiane, mentre nei mesi invernali o fuori stagione parte della fornitura può arrivare da paesi europei o del Mediterraneo, come Spagna o Grecia, dove il clima favorisce una produzione continua.Ogni lotto è controllato e tracciato, e i fornitori devono rispettare rigidi standard igienico-sanitari. Inoltre, i prodotti biologici della linea “Amo Essere Biologico” subiscono test aggiuntivi, garantendo che l’intera filiera sia priva di sostanze chimiche nocive.

La frutta venduta nei punti vendita Eurospin rappresenta quindi un equilibrio tra sostenibilità e convenienza. I prezzi bassi non derivano da una qualità inferiore, ma da una gestione diretta della filiera, con meno passaggi commerciali e un maggiore controllo sulle fasi produttive. Scegliere la frutta Eurospin non significa rinunciare al gusto o alla sicurezza: significa acquistare consapevolmente, sapendo che dietro ogni cassetta di mele o arance c’è un lavoro agricolo italiano, spesso fatto di competenza e rispetto per la terra.