Hai un estrattore? Combatti l’afa con queste 3 ricette

L’estrattore è un elettrodomestico di dimensioni contenute, sempre più diffuso in ambito domestico. Il funzionamento dell’apparecchio è semplice: tramite una lenta e costante pressione della polpa, realizza una spremitura progressiva che consente la separazione del succo dalla polpa.

Il succo fresco contiene acqua e la maggior parte dei micronutrienti tipici dei vegetali, come complessi vitaminici, sali minerali e antiossidanti. La polpa viene raccolta come scarto in un contenitore separato: è costituita per la maggior parte da fibra alimentare, che può essere consumata in diversi modi.

Gli estratti anti-afa sono particolarmente efficaci in estate: realizzati con frutta e verdura di stagione, hanno spiccate qualità remineralizzanti, oltre a essere chiaramente una fonte di liquidi di cui il nostro organismo necessita in caso di caldo eccessivo.

L’afa è una “situazione climatica” caratterizzata da un caldo eccessivo, alti tassi di umidità e assenza di vento, piuttosto fastidiosa e decisamente difficile da sopportare. Purtroppo ne sappiamo qualcosa, dal momento che in questi giorni è in corso un’ondata di caldo anomala. L’afa risulta anche pericolosa per:

anziani;

neonati e bambini;

pazienti cardiopatici e con malattie cardiovascolari;

pazienti con malattie degenerative;

persone con ridotta mobilità;

lavoratori che operano all’aperto.

Premesso che, nel limite del possibile, è importante evitare di uscire nelle ore più calde della giornata – ossia dalle 11-12 alle 17-18 – è essenziale anche seguire alcune regole comportamentali e alimentari, per supportare l’organismo e difenderci dalla disidratazione e dal colpo di calore. Una condizione pericolosa, anche a rischio di vita, che si manifesta con improvviso malessere generale, mal di testa, nausea, vomito, sensazione di vertigine. Ma anche stati d’ansia e confusionali, perdita di coscienza, aumento della temperatura corporea anche a 40-41° C, calo della pressione arteriosa, pelle secca ed arrossata.

Bere fino al raggiungimento di 2 litri di liquidi al giorno – si tratti di acqua o anche di estratti freschi di frutta e verdura – è tra le prime regole per proteggersi. Frutta e verdura fresca, nelle ore più calde, dovrebbero anche essere le portate preferite dei pasti.

Vediamo, dunque, tre ricette di estratti utili a combattere l’afa.

Estratto di pesca e cocomero

Ingredienti per un bicchiere

Per realizzare un estratto di pesca e cocomero, procurati:

300 g di polpa di cocomero fresco;

200 g di pesche;

100 g di limone sbucciato.

Procedimento

Raccogli tutta la frutta nell’estrattore e azionalo. Consuma il succo ottenuto subito: a colazione, oppure a metà mattinata e per la merenda; si tratta di una bevanda idratante e remineralizzante, da assaporare senza l’aggiunta di zucchero. Il succo ottenuto con questa ricetta è particolarmente ricco di magnesio e betacarotene, precursore della vitamina A.

L’estratto di pesca e cocomero può essere impiegato anche per la preparazione di ghiaccioli, molto apprezzati a merenda dai bambini.

Estratto di cetriolo e pomodoro

Ingredienti per un bicchiere

300 g di pomodori maturi;

200 g di cetrioli lavati e sbucciati.

Procedimento

Raccogliete tutta la frutta nell’estrattore e azionate. Il succo può essere consumato anche come bevanda al pasto, una o due volte al giorno.

Estratto di zucchine fresche e menta

Ingredienti per 1 bicchiere

Per realizzare questo ottimo estratto anti afa, procurati:

400 g di zucchine fresche;

foglioline di menta fresca;

100 ml di acqua fresca.

Procedimento

Raccogli tutta la frutta nell’estrattore e azionalo. Diluite infine il succo ottenuto con acqua. Questo estratto, così come il precedente, è adatto per un consumo come bevanda al pasto.