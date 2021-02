Energia: italiani attenti ai consumi, poco alle fonti rinnovabili

Consumi energetici in cucina: italiani sempre più attenti, ma restano alcune ombre sulla gestione degli elettrodomestici.

Gli italiani si dimostrano sempre più attenti ai consumi energetici, ma poco alle fonti rinnovabili. Questa l’indicazione principale che arriva dall’Osservatorio Social NeN-Al.ta Cucina, secondo il quale ben il 77% degli intervistati si accerterebbe dei consumi prima di acquistare un elettrodomestico.

Gli italiani e i consumi energetici in cucina

Il 93% degli intervistati dichiara di essere consapevole dell’importanza del risparmio energetico per l’ambiente. Appena il 6% utilizza però fonti rinnovabili per il proprio fabbisogno quotidiano.

Per contro il 71% ha dichiarato di non sapere se l’energia utilizzata provenga da fonti rinnovabili o no. Inoltre nel 66% gli intervistati lasciano accesso il forno anche oltre il tempo di cottura. Di seguito alcune delle indicazioni fornite dagli analisti: