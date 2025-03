Sai che esiste un giardino che ti avvelena? Ecco perché dovresti stare molto attento: è più vicino di quanto pensi.

Non è uno strano luogo tropicale lontanissimo, ma un giardino molto più vicino di quanto credi, un luogo che può ucciderti velocemente e senza darti nemmeno il tempo d reagire. Il veleno è una sostanza presente in natura in tantissimi luoghi diversi del pianeta, tra sostanze chimiche, alimenti, piante e persino animali. Ma perché non provare il brivido del pericolo andando in un giardino velenoso che potrebbe potenzialmente ucciderti?

Puoi raggiungere questo luogo in maniera semplice e non è affatto remoto come potresti pensare. Si tratta del giardino più pericoloso del mondo. Se non si prendono le giuste precauzioni, potresti davvero rimetterci le penne, entrando in questo magico luogo incantato ma incredibilmente letale. Ecco di che cosa si tratta e perché è così pericoloso.

Nel giardino dei veleni rischi di morire: dov’è e di che cosa si tratta

Questo giardino per gli amanti del brivido si trova in Inghilterra ed è un luogo che raccoglie le piante più pericolose al mondo. Tutte le forme di vita presenti nel giardino sono velenose, allucinogene ed estremamente pericolose per uomini e animali che entrano in contatto con loro.

Si tratta del giardino di Alnwick, nel nord del Regno Unito ed è stato aperto come programma per sensibilizzare sulle droghe sintetiche, dato che quell’area del Regno Unito ha uno dei più alti tassi di morte giovanile per droga al mondo. Si tratta di un modo per sensibilizzare sulle piante da droga e sui rischi che possono derivare da un loro abuso smodato. Si tratta di una epidemia tra i giovanissimi in UK e nel mondo. In questo luogo – visitabile per circa 13 sterline di biglietto di ingresso e con altre agevolazioni per i bambini e i minori di diciotto anni – si trovano alcune piante da cui si ricavano anche potentissimi veleni letali, dalla stricnina, alla ricina, all’aconitina.

Visite guidate per massimo 20 persone sono ammesse in questo bel giardino verde, rimesso in piedi negli anni ’90, come ambizioso progetto di giardinaggio promosso dal governo britannico. Visitarlo non metterà in pericolo la vostra salute, a patto che non rubiate qualche bacca particolarmente colorata dalle piante del giardino. Attenendosi alle indicazioni delle guide è possibile trarre informazioni molto utili da una visita al giardino di Alnwick, per scoprire qualcosa di più sul mondo delle piante velenose, neurotossiche o allucinogene.