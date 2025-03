Dove vanno buttate le cialde e le capsule del caffè subito dopo l’uso? Ecco come stanno le cose riguardo alle procedure di smaltimento.

Cialde e capsule del caffè hanno mutato in profondità il panorama italiano del consumo di caffè. Comodità e praticità sono i punti di forza che ne spiegano il rapido successo, in un mondo che va di fretta e ha poco tempo per i rituali laboriosi della moka. I ritmi accelerati della vita moderna ben si conciliano con le tempistiche assicurate dalle macchine da caffè espresso.

In meno di un minuto il caffè è pronto e la qualità regge il confronto con quella del bar. Negli ultimi anni le vendite hanno assistito a numeri notevoli, con incrementi esponenziali. La comodità e l’innovazione però non sono a costo zero. Tra le ricadute spiacevoli del successo di cialde e capsule va senz’altro annoverata la comparsa di rifiuti difficili da smaltire.

Insomma: dove vanno smaltite cialde e capsule dopo l’uso? Certo: in prima linea contro l’inquinamento provocato dai loro prodotti devono esserci le aziende. Ma anche i consumatori sono chiamati a fare la loro parte nella raccolta differenziata. Un impegno che parte dall’informazione corretta sullo smaltimento delle cialde e delle capsule del caffè.

Cialde e capsule del caffè, come smaltirle correttamente

Il compito più facile riguarda lo smaltimento delle cialde. Nella gran parte dei casi il caffè in cialde è prodotto con involucri compatibili con il compost. Perciò potremo buttarle nell’umido. Prima di gettarle nel bidone dell’organico controlliamo che sia presente il simbolo della certificazione con la dicitura “compostabile”. Se invece l’involucro è realizzato con materia plastica dovremo prima separarlo dalla polvere di caffè.

Il primo andrà nell’indifferenziato e la seconda nell’umido. Più complesso il discorso delle capsule, che andranno buttate a seconda del materiale con cui sono realizzate. Se le capsule del caffè sono in plastica dovremo gettare nella plastica l’involucro (ovviamente in plastica) e la linguetta nell’alluminio o nelle lattine. Infine nell’organico andrà la polvere di caffè.

Se invece le capsule di caffè sono realizzate in alluminio dovremo staccare la linguetta e separare i fondi di caffè (da buttare nell’umido). Dopo aver pulito l’involucro gettiamolo con la linguetta nel bidone delle lattine. Come alternativa possiamo portare le capsule usate piene alla più vicina isola ecologica.

Infine c’è il capitolo delle capsule compostabili. Anche in questo caso verifichiamo se sulla confezione è presente la dicitura “compostabile”. Se è così potremo gettare le capsule nell’umido insieme al caffè al loro interno. È comunque sempre consigliabile controllare sul sito del proprio comune di residenza le regole della raccolta differenziata.