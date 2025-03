Il vicepresidente e assessore alla Sanità delle Marche, Filippo Saltamartini, ha annunciato un significativo potenziamento delle risorse destinate ai servizi per i disturbi della nutrizione e dell’alimentazione (DNA) in occasione della Giornata Nazionale del “Fiocchetto Lilla”, celebrata il 15 marzo 2025. “Incrementiamo le risorse e rafforziamo il personale per rispondere in modo sempre più efficace ai bisogni di salute dei marchigiani”, ha dichiarato Saltamartini, sottolineando l’importanza di affrontare patologie che colpiscono un numero crescente di persone, in particolare i giovani. La Regione, da sempre attenta a queste problematiche, sta quindi implementando una rete regionale di supporto.

Investimenti e sviluppo dei servizi

La Regione Marche ha avviato un ambizioso piano di consolidamento dei servizi dedicati ai disturbi della nutrizione, con un investimento che supera il milione di euro. Grazie a finanziamenti specifici del Ministero della Salute, è stato possibile potenziare le cure ambulatoriali, focalizzandosi su percorsi psicoterapici, dietologo-nutrizionali e riabilitativi. Questo nuovo finanziamento è frutto delle richieste avanzate dal Dipartimento Salute della Regione Marche all’interno del Gruppo Interregionale Salute Mentale (GISM), garantendo così continuità assistenziale e rafforzamento delle iniziative già avviate.

Il Piano di attività, approvato per un valore di 254.811 euro, rappresenta un passo importante per la prosecuzione dei servizi. Inoltre, la Regione ha destinato 953.917 euro del tetto di spesa per il personale degli Enti del Sistema Sanitario Regionale, concentrandosi sul potenziamento dei Dipartimenti di Salute Mentale e dei Centri per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. In questo modo, si intende rispondere in modo adeguato all’aumento delle esigenze dei pazienti e delle loro famiglie.

Risultati e progressi dal 2020

Dal 2020, la Regione ha intrapreso un percorso di rafforzamento della rete territoriale, creando un Tavolo tecnico noto come “Centro di coordinamento regionale”. Questo organismo ha il compito di fornire linee di indirizzo alla Giunta regionale in materia di DNA e di collaborare con le associazioni di pazienti e familiari per informarli sulle iniziative adottate e per analizzare i dati epidemiologici.

I risultati ottenuti fino al 31 dicembre 2024 sono significativi, con un incremento notevole dei servizi offerti. Sono stati attivati 370 nuovi percorsi psicoterapici e sono state erogate 4.411 prestazioni psicoterapiche nella rete DNA, comprendendo interventi individuali, familiari e di gruppo. Inoltre, sono stati seguiti 402 nuovi utenti con interventi psicoterapici e previsti 522 nuovi percorsi dietologico-nutrizionali nel PAI (Percorso Assistenziale Individualizzato).

Le prestazioni dietologico-nutrizionali erogate ammontano a 3.510, mentre 498 nuovi utenti hanno ricevuto supporto in questo ambito. La gestione ospedale-territorio ha visto 1.354 prestazioni, e sono stati attivati 197 nuovi percorsi riabilitativo-nutrizionali nel PAI, con 1.459 prestazioni erogate. Infine, sono stati presi in carico 200 nuovi utenti minori, con un totale di 2.491 prestazioni ambulatoriali per minori, evidenziando l’impegno della Regione nel garantire assistenza a tutte le fasce di età.

Eventi e iniziative regionali

In concomitanza con il mese del “Fiocchetto Lilla”, l’AST di Pesaro, in collaborazione con il Comune di Pesaro e l’ATS n.1, ha organizzato un convegno intitolato “Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione (DNA) nell’età evolutiva: come riconoscerli e come intervenire nell’ottica della prevenzione primaria”. Questo importante evento si terrà il 21 marzo 2025 alle ore 18 presso la Sala del Consiglio comunale in piazza del Popolo 1. Inoltre, numerose iniziative a livello regionale sono state promosse dalle associazioni attive sul territorio, dimostrando un forte impegno collettivo nella sensibilizzazione e nel supporto ai pazienti affetti da disturbi della nutrizione e dell’alimentazione.