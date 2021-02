Dieta vegana, più efficace della Mediterranea per dimagrire?

Fonte immagine: Photo by Nadine Primeau on Unsplash

La dieta vegana è migliore di quella Mediterranea per chi vuole dimagrire? Le indicazioni del Physicians Committee for Responsible Medicine.

La dieta vegana e quella Mediterranea sono spesso indicate tra le soluzioni migliori per la salute. La seconda è ormai stabilmente in vetta alle varie classifiche annuali in relazione ai suoi effetti benefici. Sul fronte del dimagrimento però tale primato sarebbe tutt’altro che scontato.

A confermarlo anche un recente studio, condotto da un gruppo di ricercatori del Physicians Committee for Responsible Medicine di Washington. La pubblicazione delle conclusioni è avvenuta sul Journal of the American College of Nutrition. Stando a quanto affermato dagli studiosi statunitensi la dieta vegana risulterebbe più efficace per dimagrire rispetto all’alimentazione mediterranea.

Dimagrire: dieta vegana vs Mediterranea, lo studio

Per questo studio sono stati coinvolti due gruppi di partecipanti: i 30 inclusi nel primo hanno seguito una dieta vegana povera di grassi (inclusi legumi, cereali, verdure, frutta e integratori di vitamina B12) per 16 settimane; gli altri 32 una Mediterranea (verdure, frutta, frutta secca, semi, carni bianche e legumi) per lo stesso lasso di tempo. In entrambi i casi le bevande alcoliche sono state limitate in base al genere: non più di una al giorno per le donne, massimo due per gli uomini.

Stando ai dati raccolti dai ricercatori la dieta vegana ha consentito di perdere peso in maniera più evidente, in media 4,5 kg, rispetto alla Mediterranea (circa 3,4 chilogrammi). Ha commentato una delle autrici dello studio, la Dr.ssa Hana Kahleova, MD, PhD, direttrice della ricerca clinica per il Physicians Committee for Responsible Medicine:

Studi precedenti hanno suggerito che sia la Mediterranea che la dieta vegana migliorano il peso corporeo e i fattori di rischio metabolici, ma prima d’ora la loro relativa efficacia non era stata comparata in uno studio randomizzato. Abbiamo deciso di confrontare le diete “faccia a faccia” e abbiamo riscontrato che la vegana è più efficace per migliorare fattori della salute e miglioramento del peso corporeo.

Fonte: Journal of the American College of Nutrition