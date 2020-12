Depressione, ecco le tre soluzioni naturali per combatterla

Tre i fattori in grado di proteggere la psiche: buon sonno, sana attività fisica e alimentazione salutare perfetti contro la depressione.

Salute mentale e serenità sono fattori di vitale importanza per condurre una quotidianità pacifica e un’esistenza appagante, al riparo dalla depressione. Una realtà spesso sottovalutata o sminuita, ma che occupa uno spazio di rilievo all’interno della vita di ognuno e che trova supporto in tre comportamenti essenziali.

Una vera e propria tripletta per agevolare il benessere personale sia per grandi che piccini, costituita da tre fattori necessari: riposo, attività fisica e alimentazione.

Tre protagonisti uniti da un filo invisibile in grado di agevolare l’equilibrio mentale, la serenità e supportare il buonumore. Una barriera protettiva utile a schermarci da una serie di cause esterne in grado di sovvertire il bilanciamento personale, favorendo condizioni destabilizzanti quali la depressione, l’ansia e l’angoscia.

È risaputo come uno scorretto stile di vita e alimentare possano avere ripercussioni impattanti sula serenità personale, per questo motivo gli esperti spronano verso un percorso salutare e rispettoso.

Depressione e malesseri della società, cosa fare

Sembrano regole banali, le solite raccomandazioni di una madre troppo apprensiva, ma vivere un’esistenza in salute è la soluzione più rapida per preservare il benessere mentale. La salute della psiche e quella dell’umore sono direttamente collegate allo stile di vita personale, da tre fattori imprescindibili: sonno, sport e cibo. A riguardo è stata realizzata un’indagine da parte dell’Università di Otago, a Dunedin in Nuova Zelanda e riportata da Frontiers in Psychology.

Un sondaggio on line rivolto ai giovani tra i 18 e 25 anni della Nuova Zelanda e degli Stati Uniti in grado di misurare la quantità e qualità di sonno, attività fisica e alimentazione affrontate giornalmente. Quale tipologia di cibo veniva assunto, se più orientato verso un’alimentazione sana a base di frutta e verdura o condizionato da prodotti da fast food in tandem con abitudini scorrette. Sono emersi risultati molto significativi, anche a fronte di alcuni dati demografici legati all’etnia, alla massa corporea e allo stato di salute

La qualità e quantità di sonno impattano in modo rilevante sull’equilibrio mentale. Un riposo interrotto o ridotto ha ripercussioni dirette sull’umore e sulle emozioni, come l’assenza di un’attività fisica in grado di agevolare stati depressivi.

Lo sport è una fonte inesauribile di endorfine indispensabili per sollevare il morale e aumentare l’energia, in tandem con una dieta sana ricca di frutta e verdura. Ma è il riposo il vero protagonista, una notte di relax totale ricarica sia il corpo che la mente allontanando lo spettro della depressione e dell’angoscia stessa.

