Crema corpo: a che serve e quando va usata

Fonte immagine: Pexels

La crema corpo è una soluzione cosmetica indicata per reidratare la pelle: ecco a cosa serve e quando deve essere usata.

La crema corpo è ormai da diversi anni entrata nella routine di bellezza di donne e uomini di tutto il mondo. Si tratta non solo di un momento di incredibile relax durante la giornata, quando ci si può occupare del proprio benessere, ma anche di un vero e proprio toccasana per la pelle. Ma a cosa serve questo ritrovato e, soprattutto, quando effettivamente va usata?

Naturalmente, quando si parla di creme bisogna prestare attenzione alle caratteristiche della propria pelle, per evitare irritazioni oppure arrossamenti anche di tipo allergico. Per questa ragione, è sempre necessario chiedere consiglio al proprio dermatologo di fiducia.

Crema corpo: cosa sapere

Crema corpo: cosa è, a cosa serve

La crema corpo è una soluzione, dalla consistenza più o meno densa a seconda degli ingredienti, utilizzata per proteggere e nutrire tutta la pelle. Viene solitamente applicata ovunque tranne sul viso, dove si impiegano invece dei cosmetici più mirati, anche se l’utilizzo a livello facciale non è controindicato.

Questa soluzione ha come principale funzione la reidratazione della pelle. Sia per l’esposizione agli agenti atmosferici che per l’azione dello sfregamento della cute contro i tessuti dei vestiti, l’epidermide può apparire infatti secca, poco elastica e arrossata. La crema corpo non fa altro che ripristinare l’equilibrio acquoso e lipidico della cute, lasciando un sottile strato – un’invisibile pellicola – che la protegge dagli agenti esterni.

Di norma, questo ritrovato cosmetico agisce a livello superficiale, senza entrare negli strati profondi dell’epidermide, ma molto dipende dagli ingredienti di cui è composto. Molte proposte includono inoltre anche rimedi naturali, noti per le loro proprietà emollienti e reidratanti. Fra i più comuni vi sono la camomilla e la calendola, poiché limitano le irritazioni e riducono gli arrossamenti, ma anche il gel di aloe vera, per il suo effetto immediatamente rinfrescante. Non mancano poi l’olio di jojoba, ricco di vitamina E e perfetto nutriente per la pelle, ma anche quello di cocco per ammorbidire e nutrire la cute e l’iperico per energizzare.

Quando va usata

Non vi sono particolari controindicazioni per ricorrere a una crema corpo, a meno che non si soffra di specifiche patologie della pelle che richiedano un controllo medico continuo. Anche quando la cute appare morbida e idratata, infatti, risulta estremamente utile aiutare i suoi naturali processi di rigenerazione incrementandone l’idratazione.

La crema corpo risulta particolarmente indicata in caso di secchezza e conseguente prurito, per ridurre gli arrossamenti anche dopo la depilazione, per limitare l’azione degli agenti atmosferici, ma anche semplicemente per riattivare la circolazione. Il massaggio necessario per favorire il suo assorbimento, soprattutto a livello degli arti inferiori, è infatti certamente utile per ravvivare il flusso sanguigno e migliorare le funzionalità dei capillari più superficiali.

Ancora, può rappresentare un valido alleato per quelle zone del corpo che tendono a presentare pelle ispessita, come a livello dei gomiti o delle ginocchia, ma anche per ridurre la comparsa di peli incarniti o regolare la produzione di sebo a livello locale. Negli uomini, ad esempio, non capita raramente che compaiano dei fenomeni di acne a livello della schiena, proprio per un’eccessiva secchezza di quest’area. Una crema corpo sarà certamente d’aiuto.