Si rinnova l’interesse verso le agevolazioni dedicate agli studenti per il trasporto pubblico gratuito o a tariffa ridotta in Italia.

Secondo i dati aggiornati raccolti da Skuola.net, quasi la metà degli studenti delle scuole secondarie utilizza il trasporto pubblico per raggiungere le scuole, con un costo medio annuo di circa 167 euro. Una spesa significativa, soprattutto per molte famiglie, che però può essere notevolmente ridotta grazie a diverse iniziative regionali e comunali.

Il quadro italiano risulta molto variegato, poiché i servizi di trasporto pubblico sono gestiti a livello locale e ciò determina differenze sostanziali nell’accesso a bonus e sconti. Le regioni che si distinguono per politiche più vantaggiose e accessibili sono Campania, Emilia Romagna e Piemonte, dove studenti di diverse fasce d’età possono usufruire di trasporti urbani ed extraurbani praticamente gratis o a costi molto contenuti.

Le regioni più virtuose: trasporto pubblico gratuito per gli studenti

In Campania, grazie al consorzio regionale UnicoCampania, gli studenti tra gli 11 e 26 anni possono viaggiare gratuitamente su tutti i mezzi pubblici regionali. L’unico requisito è essere iscritti all’anno scolastico o accademico 2025/2026 e avere un ISEE inferiore a 35.000 euro. Questa misura rappresenta un sostegno concreto per un’ampia fascia di giovani, facilitando la mobilità e incentivando la frequenza scolastica e universitaria.

In Emilia Romagna, la regione ha promosso l’iniziativa SaltaSu!, che consente agli studenti delle scuole primarie e secondarie di accedere gratuitamente ai mezzi pubblici urbani e ai servizi extraurbani su bus, coprendo l’intera tratta prevista dall’abbonamento. Bologna, come capoluogo regionale, è tra le città più attive nell’applicazione di questa misura, ma il beneficio si estende a tutta la regione.

Anche in Piemonte, l’iniziativa “Piemonte Viaggia Studia” permette agli studenti universitari iscritti a atenei come l’Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino o l’Università del Piemonte Orientale di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici nei comuni capoluogo aderenti. Oltre a Torino, questa misura si applica ad Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli. Per gli under 26 piemontesi sono inoltre disponibili abbonamenti annuali e mensili a prezzi agevolati per la rete urbana e suburbana gestita da GTT.

A Genova, la politica tariffaria in vigore fino al 30 settembre 2025 conferma la gratuità per gli under 14 e gli over 70 su metropolitana e impianti verticali, con la possibilità per tutti i residenti di utilizzare gratuitamente questi servizi. Per gli studenti e giovani con ISEE inferiore a 12.000 euro, l’abbonamento annuale è disponibile a soli 120 euro, mentre per tutti gli under 26 il costo agevolato è di 200 euro.