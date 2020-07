Cosa portare in viaggio: 5 cose da non dimenticare mai

Fonte immagine: Pixabay

Dai documenti ai rimedi per i piccoli inconvenienti di salute: ecco 5 risorse indispensabili da mettere in valigia prima di partire per un viaggio.

Partire per un viaggio di piacere, così come spostarsi per motivi di lavoro, comporta sempre uno stato di tensione legato al pensiero di dimenticarsi qualcosa di indispensabile a casa. La fretta, la necessità di preparare la partenza all’ultimo minuto o semplicemente l’incapacità di organizzarsi per tempo, rischiano di compromettere l’intero viaggio o quantomeno di renderlo meno piacevole e produttivo.

Quali sono gli oggetti da non dimenticare mai quando si parte per un viaggio? Se è innegabile che le esigenze possono variare da persona a persona, è altrettanto vero che nella valigia non dovrebbero mai mancare 5 evergreen indispensabili.

Documenti

Può sembrare un consiglio scontato, tuttavia dimenticare i documenti nel cassetto di casa quando si parte per un viaggio capita più spesso di quanto si creda. Il documento di identità, ad esempio, è indispensabile per accedere in hotel, per imbarcarsi in aereo o in traghetto, per noleggiare un’auto e spesso per confermare l’acquisto o il noleggio di un servizio. Tra i documenti possiamo comprendere anche le carte di pagamento, altrettanto indispensabili quando ci si trova fuori casa, ma anche eventuali biglietti e prenotazioni cartacee.

Farmaci e rimedi basilari

Può capitare, in vacanza o durante un viaggio di lavoro, di sentirsi poco bene e di dover ricorrere all’uso di un farmaco per risolvere piccoli inconvenienti legati allo stato di salute. Per sentirsi più sicuri, è preferibile portare con sé un semplice kit contenente alcuni medicinali basilari: compresse analgesiche, termometro, paracetamolo sono tra i più comuni. Anche alcuni rimedi naturali efficaci possono rivelarsi molto utili in più occasioni, basti pensare al tea tree oil disinfettante e antibatterico.

Scarpe comode

Spesso, quando si parte, si compie un errore che può costare caro: portare solo calzature eleganti, spesso acquistate prima di partire e mai indossate prima. Una scelta che può rivelarsi ottimale quando si deve partecipare a un incontro di lavoro o a un evento importante, ma certamente non corretta se il viaggio comprende anche passeggiate, tour turistici, visite ai luoghi storici. È sempre meglio trovare lo spazio per portare anche un paio di scarpe comode, mettendo da parte l’estetica.

Prodotti per l’igiene personale

Indispensabile in qualsiasi viaggio, il kit di prodotti per l’igiene personale dovrebbe essere sempre predisposto con cura, evitando inutili ingombri e portandosi dietro solo l’indispensabile. Lo spazzolino da denti, ad esempio, è un oggetto fondamentale che occupa pochissimo spazio e che viene usato quotidianamente. Sebbene sia un oggetto facile da reperire in qualsiasi luogo, averlo a portata di mano permetterà di non dover perdere tempo e denaro per acquistarne un altro.

Adattatore universale per le prese di corrente

Quando si viaggia non si dimentica mai di portare lo smartphone, il tablet, la fotocamera e spesso il notebook. Ciò di cui spesso ci si dimentica, invece, è l’adattatore universale per le prese di corrente. Si tratta di un oggetto molto utile quando si viaggia all’estero: per non sbagliare, inoltre, ci si dovrebbe informare sulla tipologia di spine e sul voltaggio utilizzati nella nazione di destinazione.

Consigli utili

In ogni caso, quando si parte è sempre meglio compilare una lista contenente le cose da mettere in valigia, preferibilmente iniziando a scriverla un paio di giorni prima della partenza per essere sicuri di non dimenticare nulla. L’elenco delle risorse tanto indispensabili quanto facilmente dimenticabili, infine, dovrebbe essere conservata e letta attentamente prima di ogni viaggio.