Listeria nel salmone norvegese affumicato: i lotti segnalati

Allerta Listeria monocytogenes per alcuni lotti di salmone norvegese affumicato, ecco le indicazioni per riconoscere i prodotti a rischio e cosa fare.

Un lotto di salmone norvegese affumicato è stato richiamato per rischio Listeria monocytogenes. Lo comunica il Ministero della Salute italiano, che ha diffuso i dati utili a individuare le confezioni potenzialmente contaminate. L’allerta ministeriale contiene anche le indicazioni da seguire in caso si abbia acquistato uno dei prodotti indicati.

Il salmone affumicato norvegese a rischio Listeria è venduto con il marchio Starlaks – Vegé. A distribuirlo nel Bel Paese la Starlaks Italia Srl, che figura anche come produttrice, e la Vegé Retail Spa. Lo stabilimento di produzione indicato dall’allerta ministeriale è quello situato in via per Cilavegna 13 – 28071 Borgolavezzaro (NO).

Il lotto dei prodotti a rischio è il numero 619NI2010D2205. Data di scadenza o termine minimo di conservazione indicati nell’allerta quelli fino al 6/07/20. Interessate le confezioni di salmone norvegese affumicato Starlaks da 100 grammi. In caso di acquisto, le indicazioni del Ministero della Salute per tutelare la sicurezza alimentare dei consumatori sono le seguenti:

Si prega di non consumare il prodotto di riportarlo al punto vendita.

Listeria monocytogenes, sintomi

L’esposizione alla Listeria monocytogenes porta a contrarre la listeriosi. I sintomi associati a questa patologia sono principalmente gastroenterici, ovvero nausea e vomito. Spesso sono accompagnati da febbre alta e dolori muscolari.

Il Ministero della Salute ha diffuso in questi giorni anche un’altra allerta. In questo caso coinvolti sono alcuni lotti di salame nostrano, sia “dolce” che “con aglio”. Trovate tracce di salmonella nei prodotti indicati, per i quali si sconsiglia il consumo e si invita a seguire le norme di sicurezza indicate negli avvisi ufficiali.

