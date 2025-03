Conoscete la dieta del 5 che ha seguito Antonella Clerici? Le ha permesso di perdere tanti chili. Negli ultimi mesi è gettonatissima.

Antonella Clerici è una delle donne più amate dello spettacolo italiano. Apprezzatissima per le sue competenze e per la sua comunicazione schietta e sincera. è divenuta nel corso degli anni, anche una musa in fatto di bellezza e di stile. Non ha mai nascosto di mangiare con piacere, anche se nel corso della sua vita ha accumulato del peso. Senza alcun dramma ha seguito un regime alimentare che le ha permesso di buttare giù quei chiletti di troppo.

In una recente intervista ha spiegato in cosa consiste la dieta del 5 che segue secondo le indicazioni della nutrizionista Evelina Flachi. La Clerici è molto attenta al benessere e alla salute personale, per questo ha deciso di intraprendere un percorso dimagrante sotto la guida e la supervisione di una esperta del settore.

Come funziona la dieta del 5 che segue Antonella Clerici

Il sovrappeso non è una questione meramente estetica, bensì medica. Avere, infatti, dei chili in eccesso può compromettere il benessere psicofisico, favorendo la comparsa di disturbi che possono divenire cronici e, abbassando dunque la qualità della vita.

Per questo, è importante, fare della sana prevenzione scegliendo di portare sulla tavola alimenti nutrienti e sani. Ovviamente, non si deve rinunciare ai cibi più amati anche se calorici, basta prestare attenzione alle quantità ed essere, dunque, moderati. Proprio come fa la conduttrice che segue la regola del 5. Ma in cosa consiste?

La dieta del 5 è molto semplice da seguire e prende il nome dai pasti principali che devono essere effettuati durante il giorno, che sono: colazione, pranzo cena, più due spuntini spezza-fame a metà mattina e, a metà pomeriggio. La dieta si basa su una regola semplice, che consiste nel ridotto consumo di carne.

A pranzo prevede un primo piatto con verdure e la sera proteine, ad esempio legumi o pesce, accompagnati da ortaggi e frutta. Sono banditi i superalcolici, mentre è concesso di tanto in tanto un mezzo bicchiere di vino rosso. Nella dieta del 5, come in qualsiasi altro regime alimentare, un’importanza peculiare va attribuita all’idratazione.

È necessario, infatti, bere almeno 2 litri di acqua al giorno, anche sotto forma di tè o tisane, senza l’aggiunta di zucchero. Per quanto concerne i condimenti, sono da prediligere quelli naturali, come l‘olio extravergine d’oliva. Inoltre, gli esperti della nutrizione consigliano di iniziare il pasto principale con il consumo di una verdura, anche a sotto forma di passati, per accelerare la comparsa del senso di sazietà, regolando gli ormoni della fame.