È uno degli enigmi che maggiormente ci assale quando arriva la primavera: quello di rimetterci in forma dopo le abbuffate invernali, e non solo per la prova costume.

Una delle domande che maggiormente ci poniamo è: fare o no la dieta? E soprattutto, mangiare solo a pranzo o solo a cena per dimagrire di più e velocemente? A questi dubbi è necessario dare delle risposte concrete quanto precise.

Nello specifico, quando si pensa al dimagrimento, tutti convogliamo i nostri pensieri sul punto più “tragico” del nostro corpo: la pancia. Come perdere peso proprio lì?

Pancia piatta? Ecco cosa devi mangiare

Perdere peso non è sempre una cosa facile da portare avanti perché, come ben sappiamo, ci vuole costanza ma, al tempo stesso, anche una dieta bilanciata e dell’attività fisica. Siamo sempre disposti a rinunciare a ciò che ci piace mangiare per perdere peso? Non sempre è così, poi guardandoci allo specchio, notiamo alcuni punto del nostro corpo che, invece, di dieta ne avrebbero davvero bisogno.

Fra questi vi è la pancia. Infatti, una delle domande più argute è: come fare e cosa mangiare per perdere peso proprio sulla pancia? Tutti sogniamo un addome piatto, ma non sempre ci riusciamo o ci è possibile ottenerlo. Dobbiamo sapere, però che, a parte degli esercizi fisici specifici, esistono anche deli alimenti che ci aiutano a sgonfiare e a ridurre la pancia senza farci desiderare altro.

Uno dei problemi più annosi è quello del gonfiore all’addome dopo i pasti. Dobbiamo iniziare a fermare una dieta ricca di grassi e di sale e voltare pagina verso un qualcosa di molto più salutare, per aiutare dall’altro lato anche a riequilibrare la nostra flora intestinali e aiutare il nostro sistema immunitario.

Sei alimenti che avresti sottovalutato

Quali sono, allora, questi alimenti che ci aiutano ad avere (o che ci accompagnano) un addome piatto? Iniziamo con la frutta: la papaya. Essa favorisce la digestione ed elimina i liquidi in eccesso. Ha, inoltre, ottime proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e battericide. A questa seguono le mele: sono importanti per il buon funzionamento dell’intestino. Inoltre, tale frutto interviene, nella regolazione della fermentazione intestinale grazie anche alla pectina, contenuta al suo interno, che dà un aiuto contro la stitichezza.

Seguono poi gli asparagi: verdure ricche di acqua e gustose che hanno un’azione drenante e depurativa sull’organismo, facendo sentire il proprio addome piatto. Sono importanti anche i finocchi: sono poveri di calorie ma ricchi di fibre e, con i principi attivi contenuti al suo interno, aiutano ad assorbire i gas intestinali e a non sentire più l’effetto pancia gonfia.

Lo yogurt: evita i gonfiori addominali ed i rallentamenti metabolici. In ultimo, ma non meno importanti, i kiwi: contiene l’84% di acqua ed un contenuto calorico di 44 kcal ogni 100 grammi di frutto ed è una fonte di vitamina C.