Ultima occasione per tante famiglie italiane, c’è ancora tempo per richiedere questo bonus: cosa devi controllare subito.

Per l’anno scolastico 2025/26, torna in vigore il bonus libri scolastici, un importante sostegno economico dedicato alle famiglie italiane con figli iscritti alle scuole medie e superiori.

Questo contributo, calcolato in base all’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), si conferma come un aiuto concreto per l’acquisto di libri di testo e materiale didattico. Le modalità di accesso e le scadenze, tuttavia, variano notevolmente a seconda della Regione e del Comune di residenza.

Modalità di richiesta e scadenze regionali per il bonus libri scolastici

In diverse Regioni italiane, la procedura per richiedere il bonus è già attiva o in fase di imminente apertura. Regioni come Lazio, Campania, Veneto ed Emilia-Romagna hanno adottato sistemi di accesso online o gestiti direttamente dai Comuni, con limiti ISEE e date di scadenza differenziate. Il voucher ottenuto tramite il bonus può essere utilizzato esclusivamente presso librerie convenzionate, garantendo così un utilizzo mirato e controllato del contributo.

Altre Regioni, come Puglia, Toscana, Sardegna, Umbria e Calabria, hanno previsto una seconda finestra temporale per la presentazione delle domande o modalità specifiche di erogazione. In Umbria, ad esempio, il sostegno viene spesso erogato sotto forma di rimborso delle spese già sostenute per l’acquisto dei libri. È quindi fondamentale che le famiglie rispettino con attenzione le scadenze comunicate a livello locale per evitare di perdere questa opportunità.

In Sicilia, il bonus libri per l’anno scolastico 2025/26 è stato ufficialmente attivato con la Circolare n. 15 del 29 agosto 2025. Il sostegno economico riguarda le famiglie con un ISEE non superiore a 10.632,94 euro. La domanda deve essere inoltrata direttamente all’istituto scolastico frequentato dallo studente e la scadenza per la presentazione è fissata al 17 ottobre 2025. Successivamente, le scuole trasmetteranno la documentazione ai Comuni, che a loro volta invieranno i dati alla Regione entro il 19 novembre 2025. Per garantire un supporto tempestivo, i Comuni siciliani possono anticipare i buoni libro alle famiglie in attesa dell’erogazione regionale, assicurando così un accesso più immediato al contributo.

Alcune Regioni, come Lombardia, Piemonte e Friuli-Venezia Giulia, hanno già chiuso i termini per la presentazione delle domande e non è più possibile accedere al bonus libri per il 2025/26. Altre ancora non hanno ancora reso noti i bandi o le modalità di partecipazione. Per questo motivo, è estremamente importante che le famiglie monitorino costantemente i siti ufficiali delle Regioni e dei Comuni di appartenenza per non perdere l’occasione di richiedere il contributo.

Il bonus libri scolastici 2025/26 si conferma così come un aiuto fondamentale per sostenere le spese legate all’istruzione, ma richiede un’attenta verifica delle condizioni e delle scadenze specifiche di ogni territorio. Informarsi tempestivamente e seguire le indicazioni ufficiali rappresenta l’unico modo per assicurarsi l’accesso a questo supporto economico, indispensabile per molte famiglie italiane in vista dell’inizio del nuovo anno scolastico.